Infertilidade feminina: Tudo o que você precisa saber

A infertilidade feminina é caracterizada pela dificuldade de engravidar, e esse efeito pode ser compreendido por diversas causas como doenças, problemas de ovulação e também o estilo de vida da mulher.

Mas saiba que a medicina oferece diversos tratamentos para infertilidade, alguns processos bem eficazes e com ótimos resultados para o casal. Portanto, se você sonha em se tornar mãe, veja aqui neste artigo tudo sobre a infertilidade feminina.

Fatores que impedem da mulher engravidar

Primeiro vamos falar dos principais fatores que impedem a mulher de engravidar, podendo ser influenciados pela idade, infecções e doenças em diversos órgãos do corpo feminino.

As mulheres com idade a partir de 35 anos possuem mais dificuldades para engravidar por conta da produção de hormônios e descobertas de doenças que acometem o sistema reprodutor feminino. Por isso, a idade ideal para engravidar é antes dos 35 anos.

A endometrioma no ovário é um cisto que se forma no interior do ovário, estando também associada a outros tipos de endometriose profunda. Esse tipo de infecção dificulta a implantação do bebê no útero da mulher.

Outros fatores como problemas de ovulação como a síndrome de ovário policístico (SOP) também podem resultar na dificuldade de engravidar, inclusive, essa síndrome também está ligada a obesidade, outro fator que contribui com a dificuldade de engravidar.

Como descobrir a infertilidade feminina?

A dica para descobrir a infertilidade feminina é a observação do próprio corpo, isto é, observar quando a menstruação se torna irregular, mudanças físicas e na própria dificuldade para engravidar.

A mulher até 35 anos precisa ter relações sexuais alternadas para engravidar, também é necessário esperar até um ano para procurar exames e tratamento médico. Já para as mulheres na faixa de 35 a 39 anos, devem aguardar 6 meses para procurar ajuda médica.

Agora, se você tem mais de 40 anos, é preciso procurar um médico imediatamente caso queira engravidar.

Para descobrir se a mulher é infertil, exames com dosagem hormonal, ultrassom e exames de sangue serão necessários para diagnosticar a infertilidade feminina.

Principais tratamentos para infertilidade

Atualmente a medicina e estudos apresentam tratamentos para infertilidade feminina bem eficazes, como exemplo da Fertilização In Vitro, Inseminação intrauterina, indução da ovulação e entre outros procedimentos seguros para a mulher engravidar.

Saiba que existem muitos mitos sobre fertilidade e por esse motivo, sempre converse com o médico sobre sintomas e tire suas dúvidas. Como vimos, existem tratamentos que ajudam o casal a realizar o sonho de ter filhos.

A prevenção sempre é o melhor remédio, por isso, não deixe de ir ao ginecologista e realizar os exames periódicos.