COOP cresce 5,7% em 2022 e alcança faturamento de R$ 2,8 bilhões

Nesta manhã (29 de março), a Coop realizou Assembleia Geral Ordinária para apresentar aos seus cooperados os resultados de 2022. Apesar do cenário econômico brasileiro de ter sido marcado por grandes desafios que envolveram a manutenção da inflação elevada, aumento do risco fiscal e a guerra entre duas nações do leste europeu, a Coop registrou um crescimento no fornecimento total de 5,7% no ano, alinhado com a evolução do IPCA-IBGE.

Seu faturamento bruto fechou o período em R$ 2,8 bilhões, sendo o negócio supermercado responsável por 76,6% do valor; drogaria por 19,4%; atacarejo, 2,8% e os postos de combustíveis por 1,2% do faturamento total. A lucratividade EBITDA subiu 1,3 ponto percentual e seu o valor absoluto cresceu 58% em relação ao ano anterior, principalmente em função dos ganhos de produtividade implementados.

Com esses resultados, os cooperados que realizaram compras em 2022 em um dos negócios Coop terão retorno proporcional das sobras de R$ 12,7 milhões. A Assembleia Geral Ordinária também aprovou o valor de R$ 635 mil para o seu Programa de Benefícios às Entidades.

Raio-X



Ao longo do ano passado, a Coop investiu R$ 141,5 milhões em melhorias operacionais e na revitalização de suas unidades. Foi inaugurada a primeira unidade no formato atacarejo, em São José dos Campos; quatro novas drogarias, sendo uma delas unidade-conceito em Santo André, além da internalização das operações do centro de distribuição e a conclusão da implantação da nova arquitetura de sistemas.

No ano passado, a Coop também finalizou a nova plataforma de e-commerce para os dois negócios – supermercado e drogaria, em atenção à demanda crescente por parte dos seus cooperados e clientes.

“Os investimentos nessa plataforma já mostram resultados robustos em relação ao mercado. Desde 2019, nosso comércio eletrônico cresceu quase 100 vezes em número de pedidos atendidos/ano, sendo que nos últimos dois anos crescemos mais de 1.000”, comemora o diretor geral Pedro Mattos.

Hoje, a base ativa de cooperados é de 1.005.040, sendo que apenas no ano passado foram computadas mais de 139 mil novas associações, acumulando 625 mil associações ao longo dos últimos 10 anos. Em 2022, foram 34,9 milhões de compras registradas.

Outro grande reconhecimento da Coop foi no negócio drogaria, que novamente rendeu o primeiro lugar em valor percebido pelo cliente na pesquisa da consultoria CVA Solutions para drogarias de todo o país. No quesito “força da marca” em supermercados, da mesma consultoria, a Coop ficou posicionada como 18º supermercado no ranking nacional, dentre 70 citados.

Responsabilidade social – https://www.youtube.com/watch?v=y_vpwJj6t8M

A Coop faz parte do grupo de empresas que busca, além da sustentabilidade financeira dos negócios, ser reconhecida por cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo e adotar uma conduta corporativa ética. E essa responsabilidade faz parte de sua essência colaborativa, norteada pelos sete princípios cooperativistas que pratica desde que foi fundada, em 1954.

Suas iniciativas centradas no desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua, como prega o 7º princípio, evoluíram ao longo do tempo para projetos sólidos e estruturados que abrigam a Plataforma de Sustentabilidade Coop Faz Bem, formatada em quatro pilares: Faz Bem pra Você, pra Comunidade, pro Planeta e pra Educação e os recursos para cumprir a promessa da marca Cooperar Transforma vêm, principalmente, da solidariedade dos cooperados, que alimentam dois dos maiores projetos da plataforma, e das leis de incentivo fiscal, que já repassaram à Cooperativa, desde 2014, cerca de R$ 6 milhões para apoio a projetos sociais, educacionais, culturais e esportivos.



Coop

Atualmente, a Coop possui 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um atacarejo em São José dos Campos e 73 drogarias, além dos canais digitais.