Parceria entre clientes e empresa é essencial, garante CEO de agência de grandes players

StarMKT está com nova matriz localizada no prédio comercial mais alto da capital paulista

Para se destacar no mercado da comunicação e do marketing, é preciso buscar soluções estratégicas e inovadoras. Especialistas no setor têm apontado a necessidade de se investir no retorno imediato aos clientes como um grande diferencial perante ao mercado.

Essa é a opinião de Marco Toniolo, CEO da StarMKT, agência de grandes players do varejo e da indústria de bens de consumo do país, como Assaí Atacadista, GPA, CRS Brands e Aviva.

“O mercado está cada vez mais competitivo e trabalhando de forma seletiva com as empresas. Por isso, não há mais espaço para fazer um retorno de branding a longo prazo. É preciso fazer um trabalho conjunto (branding + retorno) para que os clientes em geral possam fazer novamente o investimento, ou seja, reinvestir na própria marca. Quem não fizer isso em um curto espaço de tempo tende a sair do mercado”, analisa o CEO da agência.

A fala foi feita na inauguração da nova sede da StarMKT, agora localizada no maior prédio comercial da grande São Paulo, no bairro Tatuapé. Também no evento, o vice-presidente da agência, Emerson Soares, completou que ter uma identidade própria e buscar uma entrega não apenas comercial também fazem parte do modelo de negócios da agência.

“Tudo o que fazemos é pensado para ser diferente e eficiente. E o ser diferente é ter criatividade para poder conquistar melhores resultados de uma forma que, muitas vezes, não foi experimentada até então”, explica Emerson.

Nova sede, novo momento, novo site

A inauguração da sede foi acompanhada pelo lançamento de um novo site da StarMKT, mais moderno, completo e interativo. Na plataforma, é possível encontrar os principais cases de sucesso da agência, bem como prêmios e reconhecimentos às ações promocionais para o varejo e a indústria. A empresa prepara um blog com conteúdos sobre o setor.

Ainda celebrando a nova sede e o aniversário de 21 anos, completos em agosto, a StarMKT, promoveu uma ação promocional para empresas de todos os segmentos. Na ocasião, três empresas sorteadas ganharam um job cada com fee grátis da agência.

