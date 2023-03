Apesar de temas relacionados à sexualidade estarem crescendo entre as rodas de conversa, muitas vezes a falta de conhecimento ou a vergonha em buscar respostas, acaba criando dúvidas que viram grandes questões. O uso dos sextoys nas relações é um desses temas. Renan de Paula, sexólogo e Co-fundador da Dona Coelha, destaca as três principais dúvidas que recebe de seus seguidores e esclarece os fatos para acabar de vez com alguns mitos. “Sempre me deparo com muitas questões pessoais nas minhas redes, e consigo perceber que a falta de conhecimento, que muitas vezes se dá pela vergonha em buscar as respostas, acaba gerando aqueles famosos “Mitos” da internet e da vida real. Para tentar diminuir alguma dessas dúvidas,selecionei aqui três perguntas que mais aparecem no meu Instagram”.

1 – Minha parceria quer usar vibrador, não sou o suficiente?

Essa é uma questão muito comum entre homens que estão em relacionamentos heterossexuais e temem que o uso de brinquedos sexuais possa ser um sinal de insatisfação com o desempenho masculino. Mas, a verdade é que isso é muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. O uso de vibradores e outros brinquedos sexuais pode ser uma ótima maneira para sua parceira explorar sua sexualidade e ter mais controle sobre seu próprio prazer. Não pense nisso como uma ameaça à sua masculinidade ou desempenho sexual. Na verdade, o uso de brinquedos sexuais em conjunto pode ser uma forma de criar ainda mais intimidade e explorar novas sensações juntos. Se você tem medo ou insegurança sobre o uso de brinquedos sexuais, saiba que isso é completamente normal e compreensível. Mas não deixe que esses sentimentos atrapalhem a comunicação e a abertura sexual em seu relacionamento. Converse abertamente com sua parceira sobre suas preocupações e desejos, e esteja disposto a experimentar coisas novas juntos.

2- Vibrador pode me fazer broxar?

Sabemos que vibradores e pessoas são bem diferentes e não dá nem pra comparar, mas ambos nos dão prazer. Quando você usa sextoys junto com a parceria, as coisas podem ficar bem quentes, e às vezes no calor do momento, brochamos. Não é culpa sua e nem do vibrador, são coisas que acontecem e não conseguimos controlar, e tá tudo bem! O importante é só usar quando se sentir confortável e com vontade, ele pode ajudar, e muito, você e sua parceria saírem da rotina e apimentar um poucos as coisas.

3 – Vibrador pode me fazer perder a sensibilidade e não ter ereção?

Pera, não é bem assim! O que pode ter rolado é um excesso de estímulos contínuos que fazem o local, seja o pênis, vulva ou ânus, diminuir consideravelmente a sensibilidade e não ter ereção. Por conta disso, recomendamos sempre usar por, no máximo, 15 minutos seguidos um vibrador.

