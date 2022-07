COOP aposta no atacarejo e inaugura projeto piloto em São José dos Campos

Sem pretensão de deixar de lado a sua história de sucesso de 68 anos no segmento de varejo alimentar, a Coop inaugurou nesta manhã de quinta-feira (21 de julho) uma unidade piloto de atacarejo na cidade de São José dos Campos. Com a bandeira Meu Atacarejo, a loja está instalada na estrutura de 3,7 mil m², antes ocupada pela unidade do supermercado, localizada na Avenida Rui Barbosa, 837 – Bairro Santana.

Foto:Rodolfo Moreira

Meu Atacarejo

O projeto vem com a cor violeta destacada em sua identidade visual e conta com 111 colaboradores, a maioria realocada da operação anterior, segundo detalha Ricardo Miranda, gerente de Projetos Especiais, que está no comando da implementação do novo formato. O Meu Atacarejo chega na região com o desafio de apresentar um novo conceito de compras aos cooperados e clientes e seu grande diferencial estará nos setores de hortifrúti (frutas, legumes e verduras), bebidas e mercearia.

Foto:Rodolfo Moreira

“Como hoje em dia faz parte da jornada do consumidor frequentar vários modelos de abastecimento, decidimos experimentar o de atacarejo. O cliente é o centro de nossas atenções e a gente quer estar onde ele está, porém, precisamos conhecer nossa capacidade de operar nesse segmento, algo que vamos conferir com o piloto”, explica o diretor geral, Pedro Mattos.

Segundo ele, o sucesso não é querer fazer tudo no mesmo modelo, mas explorar formatos diferentes, enxergar as forças e as fraquezas e nos aparelhar para sermos fortes quando batermos o martelo para seguirmos em frente. Taí o negócio Drogaria em franca expansão para confirmar. “Começamos com 2 unidades e hoje temos 81 em 24 cidades paulistas”, exemplifica o diretor geral.

Foto:Rodolfo Moreira

A Coop escolheu a cidade de São José dos Campos não por acaso. “Foi refletida e amparada por estudos que sinalizaram a cidade como a melhor das opções em capacidade física e mercadológica e o Meu Atacarejo vem para agregar e chega com diferenciais importantes em relação aos demais formatos do gênero estabelecidos na cidade”, destaca Ricardo Miranda.

Foto:Rodolfo Moreira

A proposta é entregar um autosserviço organizado, com precificação assertiva, cartazeamento inteligente, sem contar o atendimento humanizado, já característico da Coop. Para completar, os clientes também poderão contar com a drogaria Coop, que mantém a sua identidade visual na cor verde, e quem for cooperado terá seus direitos e benefícios assegurados, como o retorno das sobras e o auxílio-funeral.

Foto:Rodolfo Moreira

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí e um atacarejo em São José dos Campos, além de três postos de combustíveis e 81 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br