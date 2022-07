Como usar carteiras Digitais (Ame, PicPay, RecargaPay…)? Tutorial e lista completa

Você conhece as carteiras digitais? Saiba que elas podem ser muito uteis no seu dia a dia, facilitando a sua compra e na hora de efetuar pagamentos. Quer saber mais? Confira aqui o manual de como utilizá-las e todos os seus benefícios!

O que são as Carteiras Digitais?

As carteiras digitais são nada mais do que a sua pronúncia literal, sendo suas contas, cartões e dinheiro de forma digital, onde você pode acessar a qualquer momento e que torna a sua vida muito mais prática, sem a necessidade de carregar uma carteira física.

Devido alguns acontecimentos recentes, essas carteiras digitais se tornaram muito mais presentes e utilizadas, estando presente no celular de vários brasileiros e surgindo cada vez mais novas carteiras.

As carteiras digitais além de te oferecerem uma segurança a mais, ainda te oferecem diversos descontos e preços que vão tornar a sua compra mais acessível, assim como um Cupom da Ame Digital.

No Brasil temos diversas opções de carteiras digitais, mas as principais entre elas e as mais utilizadas são:

PicPay

Ame Digital

Mercado Pago

Paypal

Google Pay

Apple Pay

Samsung Pay

De acordo com algumas pesquisas feitas na sociedade brasileira, foi apresentado que cerca de 61% de todos os brasileiros, incluindo classe A, B e C que possuem um telefone, já utilizam as carteiras digitais ou e-wallets.

Como utilizar as Carteiras Digitais?

Se você quer começar a utilizar uma carteira digital, será necessário baixar o aplicativo. Para escolher qual o melhor, você deve perguntar a pessoas que usam a mesma carteira e conhecer cada uma delas.

Após você ter escolhido qual carteira você vai utilizar, você terá que informar alguns dados de seu cartão, para que a carteira possa ter acesso as suas informações, por isso é importante verificar se a carteira que for escolher é confiável assim como as que foram citadas acima.

Quais as vantagens da Carteira Digital?

Ao utilizar a carteira digital, você terá muito mais praticidade no seu dia a dia, descartando a necessidade de ter que carregar a sua carteira física, utilizando apenas o seu celular como forma de pagamento.

Além do seu dinheiro, na sua carteira digital você também poderá armazenar diversos documentos de forma muito mais prática e organizada, o que vai proteger seus documentos e deixar o acesso a eles muito mais simples de forma digital.

As carteiras digitais possuem uma boa segurança?

Quando o assunto é o nosso dinheiro, todos nós ficamos preocupados em relação à segurança e onde estamos colocando-o, mas as carteiras digitais são um meio muito seguro de armazenar os seus dados e muitas vezes até mais seguro do que na sua carteira física.

Pelo fato de as tecnologias de hoje estarem evoluindo cada vez mais, a segurança de utilizá-las é algo que aumentou de forma paralela. Criptografia de ponta e senhas bem feitas é o que torna o seu dispositivo algo praticamente inacessível para outras pessoas, sendo com certeza um ótimo local para armazenar suas informações.

Mas e em relação a carteira digital?

Hoje em dia o seu próprio aparelho telefone te impede de alcançar apps que podem ser nocivos. Desta forma você só deve baixar a sua carteira digital na loja de apps oficial do seu celular.

Mesmo sendo um app vindo direto da loja de apps do seu telefone, ainda é aconselhado que você pesquise sobre o aplicativo e se certifique de que ele é confiável.

O que você achou de conhecer mais sobre as carteiras digitais? Passar a utilizá-las pode facilitar o seu dia a dia e aumentar a segurança de seus dados. Aproveite para cadastrar a sua e não deixe de questionar sua dúvida aqui embaixo.

