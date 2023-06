Consultoria SEO: investir em tráfego orgânico vale a pena?

O tráfego orgânico está relacionado às visitas que você recebe no seu site de forma orgânica, ou seja, sem a necessidade de fazer anúncios. Essa prática, quando bem aplicada, pode trazer excelentes resultados para as empresas, contribuindo para a criação de uma audiência legítima, além de reduzir os custos com propagandas.

O que é tráfego orgânico?

O tráfego orgânico nada mais é do que os cliques que você recebe na sua página gratuitamente. De modo geral, isso ocorre por meio da publicação de conteúdos interessantes que fazem com que seus clientes se sintam compelidos a visitarem seu site.

Investir em tráfego orgânico ainda vale a pena?

Em síntese, a resposta para essa pergunta é sim. Veja que, atualmente, existem diversas formas de atrair leads para o seu site. Entretanto, se formos levar em consideração o baixo custo dessa técnica e os resultados que ela proporciona, concluímos que o tráfego orgânico ainda ocupa um lugar de destaque nas estratégias de prospecção.

Para te ajudar a entender sua importância, confira 5 vantagens inerentes a essa prática:

Escale seu negócio

Ao optar por propagandas pagas para fazer a divulgação do seu portal online, é importante que você saiba que elas não são escaláveis. Em outras palavras, basta deixar de empregar dinheiro nas suas campanhas para ver seu número de visitas reduzir drasticamente.

Por outro lado, o tráfego orgânico apresenta uma dinâmica diferente, afinal, quanto maior o número cliques, menos você vai precisar gastar.

Maior credibilidade

Se você fizer uma pesquisa agora no Google, verá que as buscas pagas estarão com a palavra “Anúncio” bem ao lado da URL. Em alguns casos, isso faz com que o link gere menos credibilidade e reduza as chances de cliques.

De outro modo, as buscas orgânicas transmitem um ar de genuinidade logo de cara, fazendo com que o usuário sinta mais vontade de acessar sua página.

Melhor custo-benefício

A princípio, o custo-benefício é certamente um dos principais benefícios do tráfego orgânico.

Isso porque, diferente de outras técnicas de tráfego, o orgânico não exige que você gaste uma fortuna para atrair novas leads. Dessa forma, sua empresa deixa de investir em propagandas de divulgação e passa a direcionar seu capital na melhoria dos serviços prestados.

Número contínuo de visitas

A estratégia orgânica não possui prazo de validade. Por exemplo, imagine que você tenha produzido um artigo bastante informativo e que ele tenha ocupado a primeira posição nas opções de busca.

Logo, é muito provável que esse conteúdo gere tráfego para o seu site por um longo período de tempo, sem que você precise realizar grandes alterações. As divulgações pagas, no entanto, deixam de trazer resultado assim que você para de investir.

Relações duradouras

É necessário deixar claro que o tráfego pago pode ser bastante útil dependendo do caso. Normalmente, essa opção é mais adequada quando se quer vender algo muito rápido.

Contudo, ele não é recomendado quando a intenção é construir um relacionamento mais profundo com o seu cliente. Isso é, para manter seu público-alvo por perto e acompanhar toda sua jornada de compra, opte pelo tráfego orgânico.

Por fim, se você está buscando uma consultoria SEO especializada, não deixe de entrar em contato com a UPsites.

A UPsites é um agência de criação de sites com muitos anos de experiência no mercado, tendo ajudado diversas empresas a fortalecerem sua presença no mundo digital e se tornarem referências no seu nicho de atuação.

Dessa forma, caso queira atrair mais clientes para o seu negócio e se destacar perante seus concorrentes, acesse nosso site agora mesmo e fale com um de nossos especialistas.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay