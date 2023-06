Dicas para fotografia profissional: composição, enquadramento e edição de imagens

A princípio, entender sobre composição, enquadramento e edição de imagens são requisitos básicos para se tirar uma foto profissional.

Entretanto, é muito comum vermos fotógrafos errando em todos esses pontos, o que acaba comprometendo a qualidade do trabalho. Dito isso, fique com a gente até o final desse artigo e confira algumas dicas excelentes sobre cada um desses aspectos.

Melhore o enquadramento das suas fotos com essas 3 dicas

Saiba qual o objeto da imagem

Primeiramente, defina qual será o assunto da sua imagem. Pode ser uma pessoa ou qualquer outra coisa que você queira que se sobressaia na foto. Ao fazer isso, ficará mais fácil criar um cenário condizente com o trabalho que está sendo realizado, além de ajudar a selecionar os elementos que farão parte da fotografia.

Ao enquadrar pessoas, faça uso de elementos naturais

Utilizar elementos naturais presentes no local como árvores, pedras, troncos e vegetações pode ser uma excelente ideia. Isso porque a pessoa poderá usar esses componentes como apoio ou até mesmo para fazer poses.

Regra dos terços

Nossa última dica de enquadramento é a regra dos terços, que nada mais é do que a divisão da imagem em nove quadrados iguais (três colunas e três linhas). Esse método garante que você utilize bem o espaço do seu cenário e não fique preso a uma única área.

Por exemplo, vamos imaginar que você esteja fotografando ao ar livre, mais precisamente em uma lagoa. Assim, caso opte por tirar suas fotos sem a regra dos terços, é possível que os elementos da imagem pareçam desorganizados devido a ausência da linha horizontal.

Melhore a edição das suas fotos com essas 3 dicas

Faça uso de filtros

Como se sabe, os filtros invadiram as redes sociais e os softwares de edição. O interessante é que esses recursos já vêm prontos, cabendo a você somente aplicá-los nas imagens que deseja.

Fora isso, existem milhares de opções disponíveis, onde você decidirá o que combina mais com o seu projeto. Dependendo da situação, o uso de um bom filtro pode te poupar o trabalho de realizar edições mais robustas e que exigem mais conhecimento técnico.

Recorte a imagem

Ao usar esse recurso, você consegue retirar as bordas da imagem que, na maior parte das vezes, atrapalham o resultado final do trabalho. Também é possível realçar a presença do assunto ao recortar a foto, fazendo com que ele preencha o enquadramento por completo – fotógrafos profissionais costumam usar essa técnica com bastante frequência.

Ajuste de cores e temperatura

Por fim, trabalhe alguns pontos como a saturação das imagens e também o contraste. O objetivo aqui é adequar as cores das fotos e fazer com que elas pareçam ainda mais profissionais.

Fique atento à prevalência da cor branca nas fotografias. O ideal é que haja um equilíbrio nesse aspecto para que as imagens não fiquem nem muito “quentes” e nem muito “frias”.

Melhore a composição das suas fotos com essas 3 dicas

Simplicidade é a chave

Nossa primeira dica está relacionada à simplicidade da sua foto. Em outras palavras, procure não poluí-la com elementos que não agregam nada ao trabalho.

O importante é deixar o objetivo da foto sempre em evidência e, para isso, você pode utilizar o zoom da sua câmera ou controlar a profundidade. Por fim, o uso de texturas também ajuda a criar uma composição simples e eficiente.

Evite espaços vazios

Esse é um erro muito comum cometido por fotógrafos iniciantes. Em síntese, a sensação de “vazio” causada pelos espaços deixados na fotografia – além de gerar incômodo – deixa a foto com um aspecto estranho.

Para resolver esse problema, basta adicionar elementos que combinem com o seu objeto e que de fato sejam relevantes.

Transmita sensações

Muitas pessoas não sabem, mas as linhas verticais e horizontais têm a capacidade de gerar sensações nos espectadores.

Por exemplo, as linhas verticais trazem uma sensação de equilíbrio, enquanto as horizontais transmitem paz e tranquilidade. Desse modo, ao compor suas fotos, pensa no tipo de sentimento que você deseja disseminar.

E então, o que achou do artigo? Não se esqueça de deixar o seu comentário logo abaixo e de visitar o nosso blog para mais artigos como esse.

Imagem de NoName_13 por Pixabay