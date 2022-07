Saiba os benefícios de aplicar o marketing de rede

Saber como fazer o marketing de rede traz benefícios reais para quem se aplica na área, acumulando conhecimentos que podem ser úteis para a empresa que você trabalha.

Também conhecido como Marketing Multinível, ele é confundido com os esquemas de pirâmides, mas se tratam de empreendimentos completamente diferentes, que trazem chances de ganhos reais.

Para quem deseja ter o próprio negócio, essa certamente é uma boa opção, pois precisa de poucos recursos e paciência para poder se construir uma rede ampla, com bons rendimentos e trabalhando cada vez menos.

O problema é que há muitos enganadores que falam que o marketing de rede faz você ficar rico de um dia para o outro. Isso é impossível e é preciso saber que não é assim que as coisas ocorrem, somente para quem ganha na loteria ou recebe uma herança milionária.

Esse é um modelo ideal para quem quer mudar de emprego e começar com possibilidades de ganhar mais. Afinal, é mais rápido aumentar a renda por marketing de rede do que por planos de carreira, pode estar certo disso.

Neste artigo vamos abordar o marketing de rede ou o marketing multinível para que você entenda melhor do que se trata e saiba como aplicá-lo na sua vida.

O que é marketing de rede?

Para começarmos a conversa, é preciso entender do que se trata o marketing de rede, e é sobre isso que falaremos. De forma resumida, ele é um modelo de vendas de um produto, como câmera cftv hdcvi, direto para o cliente final, sem a intermediação de lojas e mercados.

O produto é vendido direto da fábrica e você recebe uma comissão para fazer essa venda acontecer. Para que você entenda melhor, vamos fazer um paralelo com o marketing tradicional para deixar a explicação mais didática.

O marketing tradicional

No marketing tradicional, o fabricante vende para a distribuidora, que revende o produto para uma loja antes de chegar ao consumidor final. Há custos gerados com publicidade, logística, funcionários, equipamentos, infraestrutura, aluguel de espaço, entre outras questões.

O marketing de rede

Nesse caso, um fabricante de casinhas plásticas para cachorro faz a venda direta para um distribuidor, que é quem faz a venda para o consumidor final. Esse processo barateia o produto, permitindo ampliar a rede de negócios e diminuir os custos das vendas.

Quais são as vantagens do marketing de rede?

O marketing de rede, marketing multinível ou ainda network marketing, é um trabalho que traz muitos benefícios, como:

Você controla seu próprio horário de trabalho;

Possibilidades de progressão de renda;

Os ganhos são proporcionais às vendas;

Sem chefe e ambiente de trabalho estressantes;

Fonte de renda passiva no caso de recrutamento de pessoas;

Mais tempo com a família;

Melhor qualidade de vida.

Esses são os principais benefícios de começar o marketing de rede em sua assessoria contábil para abertura de empresa, por exemplo,e sair ganhando.

Para quem o marketing de rede é recomendado?

Conforme já falamos neste artigo, é uma modalidade excelente para quem deseja começar o próprio negócio, mas isso não significa que é para qualquer pessoa.

Nem todas as pessoas têm perfil para estar nessa modalidade, e muitas ainda não estão preparadas, pois nutrem expectativas irrealizáveis. Fizemos uma lista de características importantes de quem tem perfil para o marketing de rede:

Pessoas insatisfeitas com o trabalho atual;

Que querem novas perspectivas na sua carreira;

Quem tem algum tempo para se dedicar aos produtos;

Quem tem tempo para a construção da rede de clientes;

Quem se identifica com os produtos a serem vendidos;

Indicado para quem quer uma vida com mais liberdade;

Quer poder fazer os seus horários;

Para quem quer promover bem-estar.

A questão da promoção do bem-estar ocorre tanto para si mesmo quanto para as pessoas que lhe rodeiam. Um despachante aduaneiro logística nos faz ressaltar que o marketing de redes não é recomendado para desempregados.

A construção de uma rede de ativos pode demorar entre 3 e 5 anos, por isso indicamos que comece a trabalhar com isso mantendo outro emprego formal até ter uma boa rede formada.

Só é recomendável que você saia do seu emprego quando seus ganhos superarem seu salário, aí vale pensar na opção.

Como fazer o marketing de rede?

O marketing de rede precisa de estratégia, mesmo sendo um negócio simples e de baixo investimento. Para alcançar seus objetivos, é preciso praticar uma série de ações que listamos abaixo para que você entenda. Confira nossas dicas.

Faça um planejamento

Sempre é preciso ter planejamento na vida, seja para casar, para comprar uma casa, para ter filhos e inclusive com o marketing de rede. Comece apenas com uma empresa que seja séria, confiável e com produtos que você se identifique.

Pesquise também sobre o fato de pessoas do seu círculo social se interessarem ou se identificarem com o produto, como atacadista de frutos do mar.

No marketing de rede ou no marketing multinível, algumas outras dicas também são importantes e você precisa levar em consideração:

Construa relacionamentos antes de vendas;

Faça o seu planejamento de vendas por categorias;

Estude o modelo de negócio;

Estude o mercado;

Faça uma lista de tarefas diárias.

É importante ter metas de grande ganhos a longo prazo, sendo que esse tipo de negócio requer esforço para a construção da sua rede. Olhando a longo prazo, os ganhos poderão superar o seu salário, trazendo até mesmo ganhos passivos.

Escolha boas empresas

Comece devagar, com apenas uma empresa, como um fabricante de cancela de estacionamento automática. Verifique se é mesmo confiável, verificando alguns requisitos básicos, por exemplo questões como:

Conhecer os diretores;

Verificar se a empresa fornece treinamento;

Ver se oferece plano de ação e recomendações;

Conferir as críticas dos consumidores aos produtos.

É preciso conhecer a fundo sua empresa parceira para garantir o melhor produto ou serviço ao seu cliente.

Escolha de boas parcerias

As parcerias são a chave do sucesso para possibilidades de grandes ganhos no marketing de rede com uma empresa de suporte técnico informática.

Com parcerias você amplia a quantidade de clientes e de possíveis lucros, além de se tornar conhecido. Com o passar do tempo você passa a ter também ganhos passivos, quando passa a ter sua própria rede de distribuidores.

Em um exemplo, se você realizar 6 vendas no dia com comissão de R$ 100, ao final do dia terá faturado R$ 600.

Agora, se você tem um time de vendedores que fazem essas vendas e você tem uma comissão de R$ 60 nelas, isso também te dá uma comissão de R$ 600,00 com pouco esforço.

É uma equação em que todos ganham com o mínimo de esforço vindo de cada parte da rede que você formou.

Divulgue-se em diversos canais

Atualmente, as mídias digitais possuem um alto poder de divulgação, e não há a necessidade de contar com o boca a boca e as mídias tradicionais. Invista em mídias como Facebook, Instagram e blogs, levando em consideração um bom site também.

Uma consultoria para licenciamento ambiental sabe da importância de fortalecer seus relacionamentos por meio das redes sociais, uma vez que elas são parte fundamental para a aquisição de novos clientes.

Considerações finais

Neste artigo você aprendeu mais sobre o marketing de rede e viu que ele não se trata de uma enganação, muito pelo contrário, já que ele pode ser uma excelente forma de se ganhar dinheiro e fazer o que gosta se seu ramo são as vendas.

É considerado uma boa forma de se empreender, que deve ser feita com bom senso e da forma correta, podendo gerar muitos benefícios.

Aqui você viu um comparativo com o marketing tradicional, no qual o produto passa por vários intermediários antes de chegar ao consumidor final.

Você pôde ver também as vantagens do marketing de rede e para quem ele é indicado. Se for o melhor negócio para você, invista nessa tendência.

Por fim, você conferiu dicas de como fazer o marketing de rede, como fazer um bom planejamento, escolher boas empresas, escolher boas parcerias e divulgar-se em diversos canais, aproveitando os online.

Com uma estratégia bem consolidada, você pode fazer as melhores parcerias no mercado, atraindo bons negócios. Para sua divulgação, você pode contar com uma boa empresa de marketing digital, que faz uma boa captação de leads e clientes.

Use as redes como aliada na hora de promover o seu produto e invista em técnicas de marketing, como o Inbound Marketing, chamando a atenção para seus proudutos.

Uma estratégia de comunicação forte e bem embasada é fundamental, e você pode investir também no marketing de conteúdo, produzindo algo relevante para seu público.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Prodeep Ahmeed por Pixabay