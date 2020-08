Prefeitura anuncia novas regras para inscrição na Educação Infantil

Nesta quarta-feira (5), a Prefeitura anunciou a conclusão das matrículas de todos os alunos que aguardavam na fila de espera por uma vaga da educação infantil de São José dos Campos.

Educação Infantil

Novas inscrições serão reabertas 30 dias após o retorno das aulas presenciais. Os interessados devem se dirigir pessoalmente à Secretaria de Educação e Cidadania. Como medida de prevenção ao novo coronavírus e com o objetivo de evitar aglomerações, todos os atendimentos serão realizados com horário agendado.

Segundo a equipe técnica da Secretaria de Educação e Cidadania, a inscrição na sede vai agilizar o processo de matrícula, facilitando a visualização das vagas existentes na região da criança, assim como a conclusão do ingresso na rede.

Além das mães trabalhadoras, critérios como vulnerabilidade terão prioridade sobre os demais inscritos nas etapas de transferência e ingresso para o período integral na rede municipal.

Fim da espera

Em janeiro de 2017, mais de 5.000 crianças aguardavam por uma vaga na rede municipal. As novas matrículas foram realizadas por meio da construção de nove unidades escolares, reforma e ampliação de outras 33 escolas que geraram mais de 7.000 vagas, priorizando os que mais precisam.

Outras duas unidades para crianças de 0 a 5 anos estão em construção nos bairros Jardim Santa Hermínia e Jardim São José 2.

O investimento total de 2017 até esse ano na educação infantil supera R$ 79 milhões.

Outros investimentos

As escolas de educação infantil ainda receberam nos últimos três anos serviços de pintura e revitalização, piso de borracha para área de lazer, lâmpadas de LED, novos reservatórios, climatizadores e obras de adequação para a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Novas unidades

De 2017 até agora, houve a entrega de escolas para crianças de 0 a 5 anos nos bairros Alto da Ponte (Maria Aparecida Candelária Bernades Ottoboni), Vila Monterrey (Emei Denise Prates Fernandes Rocha), Jardim Santa Edwiges (Emei Maria Leonor de C. Mota Miranda), Campo dos Alemães (Emei Rosana Scarpel da Silva), Setville (Cedin Dejanira Moreira Machado dos Santos).

O bairro Pinheirinho do Palmares (Cedin Maria Aparecida Segolin Rezende) também recebeu uma nova unidade de educação infantil. Foram contemplados ainda os bairros Jardim Limoeiro (Cedin Ignes Sagula Fossá), Bosque dos Eucaliptos e Paineiras. Outras duas unidades estão em construção nos bairros Jardim Santa Hermínia e Jardim São José 2.

Retorno

O protocolo de retorno às aulas presenciais da rede de ensino municipal está em processo de elaboração por meio de um Comitê formado pelas Secretarias de Educação, Saúde e Apoio Social. Quanto à data de retorno, a Prefeitura seguirá a orientação do Governo do Estado.

Protocolo de retorno às aulas presenciais da rede de ensino municipal está em processo de elaboração por meio de um Comitê formado pelas Secretarias de Educação, Saúde e Apoio Social – Foto: Claudio Vieira/PMSJC