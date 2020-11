Governo do Piauí distribuirá 180 mil chips da Vivo e da Claro para aulas online

Parceria com as operadoras garantirá que alunos tenham acesso às plataformas educacionais com 20GB de franquia de dados

Enquanto as aulas presenciais ainda aguardam autorização sanitária para retornaram, o governador anunciou na última segunda-feira, dia 23 de novembro, mais algumas medidas para estruturar o ensino remoto no estado. Para que o máximo de alunos tenham acesso às plataformas educacionais, a Secretaria Estado da Educação (Seduc) irá disponibilizar 180 chips de celular com 20GB de franquia de dados para alunos da rede pública. Durante o anúncio, Wellington Dias (PT) explicou que a aquisição pretende “auxiliar os estudantes durante a pandemia, oferecendo conectividade gratuita para o término do ano letivo de 2020 e ajudar também em 2021”.

A iniciativa tem como objetivo oferecer 20GB de dados móveis via 4G para o próximo semestre de aulas, de modo que os estudantes tenham a possibilidade de assistir às aulas remotas que estão sendo ministradas em plataformas de Ensino à Distância, como o Canal Educação, Pré-ENEM Seduc e o app iSEDUC Aluno através de seus celulares ou tablets. A empreitada do governo visa auxiliar os alunos, já que muitos locais do Piauí não possuem diversidade de empresas na cobertura de internet banda larga e, portanto, a conexão não é tão rápida. Para medir a velocidade da internet contratada, o Melhor Escolha, comparador de planos de telecomunicações, tem a ferramenta speed test.

Para garantir que todos os alunos da rede tenham acesso à internet, o governo estadual fez a compra dos 180 mil chips, sendo 140 mil da operadora Claro e os outros 40 mil da Vivo. De acordo com Ellen Gera, secretário de Educação, Claro e Vivo foram as escolhidas pois possuem as duas maiores coberturas do estado do Piauí.

Foi anunciado também pelo governador que a Embratel, um dos braços da Claro Fibra, ficará responsável, junto com a Secretaria de Educação, pelo gerenciamento dos dados dos chips, definindo as regras de uso das linhas adquiridas pelo governo, como quais sites e aplicativos podem ser acessados, de forma que os cartões SIMs da Claro e da Vivo sejam utilizados somente para fins educacionais. De acordo com o governo do Piauí, cerca de 86% dos alunos da rede estadual de educação estão tendo aulas de forma remota, desde o início da pandemia já foram disponibilizadas 9.300 aulas online para os 195.750 estudantes.