Hoje a dupla Rionegro e Solimões lançam “Saudade de Ex” com participação de Jorge e Mateus

Single faz parte do EP 1 do novo DVD “A História Continua”, gravado em Goiânia

No dia 11 de março, sexta-feira, a dupla mais querida do Brasil inicia outra grande escalada rumo ao topo das paradas de sucessos. É nesta data que Rionegro e Solimões lançam a primeira parte do DVD “A História Continua”. O EP 1 traz como carro chefe a música “Saudade de Ex” e apresenta também mais duas canções para acompanhar o single: “Alqueirão de Saudade” e o pout-pourri “A Gente Se Entrega / Ô de Casa, Ô de Fora”.

“Saudade de Ex”

“Saudade de Ex” não poderia ter sido melhor escolhida para o pontapé inicial deste grandioso projeto. A faixa, que é um bailão apaixonado, traz a importante participação da dupla Jorge e Mateus e a letra é a pura realidade de muitas e muitas pessoas: “Quem tem saudade de ex, ainda gosta demais. Não bebe uma cerveja em paz. Dá uns gole, fica tonto, sente falta e vai atrás”. A composição é de Diego Silveira, Kito, Rafael Borges, Elcio de Carvalho e Junior Pepato.

Jorge e Mateus

O EP ainda traz a divulgação de outras duas faixas: “Alqueirão de Saudade” e o pout-pourri “A Gente Se Entrega / Ô de Casa, Ô de Fora”, que apesar de não serem o carro chefe deste primeiro EP as músicas são tão boas quanto o single e ganharão clipe em breve no canal oficial de Rionegro e Solimões.

“A História Continua”

“A História Continua” é o primeiro DVD da dupla após um hiato de 18 (dezoito) anos. Rionegro revelou os motivos que levaram a escolha do título deste grandioso projeto: “O nome não poderia ser diferente. Todo artista precisa dar continuidade a sua história através de sua obra e é exatamente isso que estamos fazendo, continuando a nossa história na música sertaneja brasileira”, explica o cantor.

Rionegro e Solimões

Em 2020/2021, a dupla se reinventou e de forma remota, lançou uma série de excelentes produtos no mercado fonográfico. Além das diversas lives executadas com maestria no YouTube oficial, Rionegro e Solimões apresentaram os EPs “Só Lembranças” 1, 2 e 3 – sendo a quarta parte do projeto lançada em 2021. “Tivemos a sacada de eternizar as lives de 2020 em um projeto concreto, ‘Só Lembranças – Acústico’. Tudo foi feito de forma bem intimista”, comenta Solimões. “Entre todas, foi uma das que mais gostamos de fazer. Como o nome diz, reunimos os principais modões que ambientam o nosso universo. Nada mais justo do que carimbar para as futuras gerações esse momento tão atípico da nossa estrada”, analisa Rionegro.

Comemorando 32 (trinta e duas) primaveras, é o tipo de dupla que agrada desde a criancinha que começa a descobrir as notas musicais até as pessoas que alcançam a melhor idade. Não tem uma faixa etária específica para gostar de clássicos populares como “Peão Apaixonado”, “Frio Da Madrugada”, “A Gente Se Entrega”, “De São Paulo A Belém”, “Na Sola da Bota”, entre tantas outras canções que marcaram e ainda marcam a vida das pessoas. Rionegro e Solimões chegam a essa marca sendo uma das duplas mais respeitadas do Brasil, colecionando números extremamente satisfatórios. Entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 350 músicas gravadas, 19 CDs e 5 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 7.000 vezes, venderam mais de 13 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Em tempo: eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).

SAUDADE DE EX

(DIEGO SILVEIRA / KITO / RAFAEL BORGES / ELCIO DE CARVALHO / JÚNIOR PEPATO)

O erro do ser humano

É terminar gostando

Ficar solteiro achando

Que vai sair superando

Auto engano

Toda vez bate um vazio depois de um copo cheio

E quando chego na resenha vejo um casal perfeito

Dando uns beijos

Aí eu ligo na hora

Minha vida pós você é do bar pra sua porta

Quem tem saudade de ex

Ainda gosta demais

Não bebe uma cerveja em paz

Dá uns gole, fica tonto, sente falta e vai atrás

Contatos:

Shows: Mega Produções Artísticas: 062-3639-6132 / Renato Tanger 016 -99223-2106.

Site – http://rionegroesolimoes.com.br/

Canal Oficial do YouTube – https://www.youtube.com/user/rnegroesolimoes

Facebook – https://www.facebook.com/rionegroesolimoesoficial Twitter – @rionegroesolimoes

Instagram Dupla – @rionegroesolimoes Instagram Rionegro – @rionegrocantor Instagram Solimões – @solimoescantor