Um dos eventos esportivos mais importantes do mundo também tem os fatos curiosos. Conheça alguns que já aconteceram durante todas as competições.

Um campeonato que acontece a cada quatro anos, mas que deixa os apaixonados por futebol ansiosos, a Copa do Mundo é recheada de fatos curiosos. Conhece algum? Vamos listar para você neste texto.

A competição começou a ser idealizada assim que aconteceu a criação da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em 1904, e teve a adesão de alguns países. São eles: França, Bélgica, Holanda, Suíça, Espanha e Suécia. Depois de algumas tentativas mal sucedidas, o primeiro torneio aconteceu em 1930, no Uruguai.

Além desta curiosidade, existem outros fatos curiosos sobre a Copa do Mundo. Conheça mais alguns fatos neste texto.

Conheça alguns fatos curiosos sobre a Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2022 está sendo no Catar e quem gosta deste esporte já está desfrutando de muito futebol. E esta edição já traz um fato curioso, que é o período que ele acontece: novembro e dezembro, já que, geralmente, este evento é marcado em junho e julho.

Esta alteração nos meses ocorreu porque no período de junho e julho os termômetros do Catar costumam marcar 50°C, com sensação térmica de mais de 60°C. Não que em novembro seja mais tranquilo e, por conta disso, uma forma que os organizadores também encontraram para ajudar com o clima é marcar a maioria dos jogos à noite e ter ar condicionado nos estádios.

Pensando em todas estas pessoas que ficam ansiosas para a Copa começar, separamos alguns fatos curiosos sobre a Copa do Mundo.

1 – O Brasil é o maior campeão do mundo

É isso mesmo! O Brasil é a única seleção que possui cinco títulos de Copa do Mundo. As vitórias foram em: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Neste ano, a equipe está em busca do Hexa!

Importante lembrar que Alemanha (1954, 1974, 1990 e 2014) e Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) tem quatro títulos, mas só apenas a Alemanha tem chances de encostar no Brasil em 2022, pois a Itália não se classificou para a Copa do Mundo.

2 – A próxima edição será em 3 países

Este será um novo formato de competição, que geralmente acontece apenas em um país. A Copa de 2026 acontecerá no Canadá, México e Estados Unidos.

As cidades que terão jogos do Mundial são: Toronto, Vancouver, Cidade do México, Boston, Houston, Miami, Filadélfia e Nova York.

3 – Só o Pelé tem três Copas

O Brasil é recheado de conquistas quando o assunto é Copa do Mundo. Pelé, conhecido como Rei, é o único jogador a ter três títulos do Mundial. Os anos que ele levantou a taça foram: 1958, 1962 e 1970.

4 – Mais finais de Copa do Mundo

Com oito finais e quatro títulos, a Alemanha é o país que mais chegou a finais de Copa do Mundo.

5 – Primeira transmissão na TV colorida

Pela primeira vez na história, em 1970, a Copa do Mundo foi transmitida pela televisão em cores. Esta notícia fez com que as pessoas fossem às lojas para adquirir o televisor, porém, muita gente ainda viu o Mundial preto e branco.

6 – O Catar é metade do menor estado do Brasil

A sede da competição de 2022 tem 11.610 km², sendo metade do tamanho do estado de Sergipe, que tem 21.910 km². O Catar, que tem como capital Doha, tem mais de 2,7 milhões de habitantes e o árabe é a sua língua principal. Inglês é o segundo idioma mais falado na região.

Uma pesquisa feita pelo Datafolha, aponta que 54% dos brasileiros estão confiantes que a sexta estrela no uniforme vem este ano. O que você acha?

Imagem de Christian B. por Pixabay