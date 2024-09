BOSS convida o terno corporativo para sair do escritório durante seu desfile de moda primavera/verão 2025 em milão

Após o desfile de outono/inverno 2023 com o tema CorpCore – que reinventou a alfaiataria com interações modernas de ternos clássicos e itens básicos de vestuário para o dia a dia – para a primavera/verão 2025, a BOSS revelou uma coleção que rompeu com os parâmetros convencionais do vestuário corporativo. Encenada no Palazzo del Senato em Milão e apresentada sob o tema “Out of Office” (Fora do escritório), os looks da passarela desconstruíram um código de vestimenta mais formal para criar a abordagem de um estilo de vida elevado 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo autoexpressão mais ampla e visão mais equilibrada da vida.

O pátio do palácio foi transformado em um oásis verdejante de calma: uma paisagem esteticamente tranquila de relevos suaves em uma cidade definida por sua agitação. Os modelos desfilaram em uma passarela orgânica e sinuosa pelo cenário botânico, evocando ainda mais o contraste entre as estruturas tradicionais de vestimenta corporativa e o conceito de escapismo 5-9.

Primavera/verão 2025

“Para a primavera/verão 2025, reinventamos o terno – o epítome da herança de alfaiataria da BOSS – com uma abordagem mais suave, em que a silhueta é ditada pelo corpo do usuário, deixando mais espaço para a liberdade e a expressão da individualidade”, diz Marco Falcioni, SVP de Direção Criativa da HUGO BOSS. “Nós nos afastamos dos tradicionais ternos de duas trespasses, cujos cortes afiados definem a silhueta e são vistos como um escudo inflexível ao redor do usuário. Nesta temporada, a peça heroica é o terno discreto de três botões em tecidos mais leves, que envolve suavemente o corpo sem as construções de ombreiras e estruturas internas constritivas. Isso é uma reinicialização: Um verdadeiro BOSS tem poder e autoconfiança; ele sabe quando se desconectar e recuperar seu tempo, sair e relaxar, livre da hierarquia de regras e regulamentos.”

A coleção reflete o ethos geral derivado dessa remoção de estrutura, ao mesmo tempo em que convida a uma sensação sofisticada de descompressão fora do horário comercial. Isso é visto – pela primeira vez na passarela da BOSS – na inclusão de elementos e acessórios de estilo esportivo, como mecanismos de amarração com cordão, tapetes de ioga e bolsas para raquetes de tênis, além de peças selecionadas que se inspiram em roupas de dormir, como pijamas e roupões.

As bainhas das calças foram levantadas acima do tornozelo nos looks femininos, enquanto outros elementos de destaque, como blazers, saias, vestidos e trench coats, oferecem ao usuário maior liberdade de movimento por meio de construção envolvente e drapeados elegantes. Os dardos de alfaiataria foram adicionados a cortes tradicionalmente casuais, como jaquetas bomber, para criar mangas volumosas, e combinados com tops e moletons enfeitados com cordões. Um vestido tipo túnica sem costas e envolvente se destacou com seu plissado frontal drapeado e um decote que contornava a parte inferior das costas. Os tecidos de luxo variaram de lã a seda e couro. Os acessórios apresentavam uma abordagem mais descontraída que rompia com os estilos formais tradicionais, na forma de pashminas e bolsas hobo dobradas, enquanto a maioria dos calçados apresentava dedos suavemente arredondados – em contraste com os pontos fortes e as formas quadradas das coleções anteriores.

Além dos ternos de três botões, a moda masculina viu silhuetas de camisa mais casuais, como estilos de bolso único com botões ocultos e bainhas com cordão, combinados com calças sob medida com comprimentos que se estendem um pouco além do joelho. As peças prontas para a noite incluem casacos desconstruídos sob medida e jaquetas de seda com lapelas de xale e acabamentos em debrum. Os calçados incluem tênis de perfil baixo ou slides com aparência e toque de chinelo, ambos feitos em italiano. Para os toques finais, além de pashminas e bonés, os acessórios masculinos tiveram a remoção dos limites estruturais tradicionais, de modo que as peças foram desmontadas, como visto na forma de pastas largas, porta-documentos e bolsas inspiradas em esportes.

“Eu me inspirei em imagens de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette nos anos 90. Eles eram esse casal poderoso de Nova York – bem vestidos, com classe – mas com um toque informal e descontraído – uma boina para trás, uma corrente de bicicleta em volta do peito de John John enquanto ele pedalava por Manhattan. Essas fotos icônicas me ajudaram a estabelecer as bases da coleção”, diz Marco Falcioni, vice-presidente sênior de direção criativa da HUGO BOSS.

A paleta de cores oferece uma gama descontraída de tons, incluindo azuis claros e marinhos, marrons terrosos, branco, preto e até mesmo variações suaves de verde, entre outros tons.

David Beckham

A nova coleção Primavera/Verão 2025 foi apresentada em 18 de setembro em um cenário de jardim surreal. Atletas e celebridades, como Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Alica Schmidt, Nicolò Martinenghi, Loris Karius e Miles Chamley-Watson, desfilaram no desfile inspirado no “out-of-office”, assim como a sensação da mídia social Khaby Lame e o ator tailandês Mew Suppasit. Enquanto isso, David Beckham compareceu à sua primeira apresentação na passarela da BOSS desde o anúncio de sua parceria estratégica com a marca.

Outros participantes da primeira fila incluíram uma série de talentos de todo o espectro criativo, como Khalid, Kaya Scodelario, Micheal Ward, Jamie Campbell Bower, João Guilherme Ávila, Cléo Pires e Maia Mitchell.

A tração digital impactante foi alcançada em escala global por meio do envolvimento de influenciadores populares, incluindo Dixie D’Amelio, Nyle DiMarco, Kristy Sarah Scott, Liz Cambage e Henrik Christiansen.

Toda a flora usada para decorar o pátio do palácio será doada para

Re-plant, uma associação italiana que promove a reciclagem e a reutilização de vegetação que, de outra forma, seria destinada ao descarte. A associação compartilha as plantas doadas com sua rede de membros – indivíduos comprometidos com o cuidado do meio ambiente – gratuitamente, para que possam ser reutilizadas e revitalizadas para outros fins.

BOSS e a HUGO BOSS

A BOSS é feita para indivíduos ousados e autodeterminados que vivem a vida em seus próprios termos, com paixão, estilo e propósito. As coleções oferecem designs dinâmicos e modernos para aqueles que abraçam quem são de forma plena e sem remorso: como seu próprio BOSS. A alfaiataria tradicional da marca, os ternos de alto desempenho, as roupas casuais, o jeans, a moda esportiva e os acessórios atendem às necessidades de estilo do consumidor mais exigente. Fragrâncias licenciadas, óculos, relógios e roupas infantis completam a marca. O mundo da BOSS pode ser vivenciado em mais de 489 lojas próprias em todo o mundo. A BOSS é a marca principal da HUGO BOSS, uma das principais empresas posicionadas no segmento premium do mercado global de vestuário. O grupo oferece coleções em 131 países em cerca de 7.800 pontos de venda e on-line em 73 países por meio do site hugoboss.com. Com aproximadamente 19.000 funcionários em todo o mundo, a empresa, com sede em Metzingen (Alemanha), registrou vendas de 4,2 bilhões de euros no ano fiscal de 2023.

Desfile de moda BOSS primavera/verão 2025

Foto: BOSS

Foto:BOSS