SÃO BENTO DO SAPUCAÍ RECEBE O FESTIVAL LITERATURA BRASILEIRA NO XXI

A Literatura Brasileira contemporânea estará em foco na Festa Literária do Interior Paulista Escritora Eugênia Sereno (FLIPES) – que é uma das etapas do Festival Literatura Brasileira no XXI. O evento é uma ação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB)/Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL)/Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e é gerenciado pela SP Leituras.

O Festival ocorrerá na Biblioteca Comunitária Escritora Eugênia Sereno, em São Bento do Sapucaí, no dia 28 de setembro, e terá como foco enaltecer a literatura contemporânea na região, com a mesa-redonda “Diálogos de dentro: olhar literário sobre a diversidade”, com mediação de Bibiana Ribeiro, coordenadora Pedagógica e professora de Educação Infantil na Escola Waldorf Canto da Mantiqueira em São Bento do Sapucaí.

A mesa-redonda conta com a participação de Santana Filho, autor de A casa das marionetes, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016 na categoria romance do ano; Antônio Xerxenesky, escritor, tradutor, professor e editor, autor dos romances Uma tristeza infinita (2021), vencedor do Prêmio São Paulo, e Vanda Siqueira, Psicóloga Clínica há 40 anos, especialista em Psicodrama e no Combate a Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes pela USP.

“A literatura e as artes em geral sempre funcionaram como canais de expressão e reflexão para as questões humanas sob os mais diferentes aspectos. Com a projeção de certos grupos ditos minoritários (ditos, veja bem), têm-se a oportunidade de conhecer a produção de artistas até há pouco restrita aos núcleos de origem. O incentivo a estas manifestações é fundamental na composição do repertório individual e coletivo, fator de diferenciação de qualquer povo”, diz Santana Filho.

“O Brasil é um país continental, e só recentemente, com a abertura verdadeira para novas vozes, que estamos dando conta de conhecer todos os cantos do país através da literatura. Por outro lado, essa é uma visão utilitarista da arte, como se ela fosse forçada a representar a cor local para fins pedagógicos. Gosto da liberdade de escrever sobre outras experiências que podem ser comparadas à vida no meu canto do Brasil apenas através de analogias ou metáforas”, diz Antônio Xerxenesky.

O Festival apresenta a intervenção artística de Os Macunaíma – ao apostar em uma apresentação cheia de música, o repertório será recheado de canções caipiras, aquém dos batuques de congada, dissonâncias modernas e outro caminhos inusitados que serão despertados pela nossa memória cultural na música brasileira. O show promete ser cheio de vida, informações, histórias, ritmos e levadas.

“Estamos empenhados em tornar a literatura mais acessível e engajadora, visando não somente inspirar uma nova geração de escritores, mas também estimular um amplo espectro de leitores a se envolverem ativamente. Este projeto é um passo crucial nessa direção, refletindo nosso compromisso contínuo com o enriquecimento cultural e intelectual da nossa sociedade,” afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Com curadoria de Marcos Kirst, o Festival Literatura Brasileira no XXI acontece ao longo do ano em seis cidades: Ribeirão Preto, Jundiaí, São Bento do Sapucaí, Diadema, Lençóis Paulista e Ubarana, que recebeu o evento em agosto. O Festival é integrado a feiras e eventos culturais, constituindo-se de mesas-redondas e atividades artísticas. Todos os convidados – escritores e escritoras – foram finalistas ou vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura em edições anteriores e, ao lado de autores e mediadores locais, apresentarão sua visão e expectativa sobre a literatura que está sendo escrita neste início de século.

“A proposta é interagir com escritores e escritoras premiados ou finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura que estão construindo a nossa literatura contemporânea. Queremos conhecer olhares tão distintos e peculiares sobre a diversidade cultural brasileira e como ela vem se apresentando em suas obras”, diz Marcos Kirst, que complementa “a literatura está viva e independe das plataformas de leitura. Depende de criadores e leitores. O digital é um facilitador para a criação literária, bem como um poderoso meio para conquistar novos públicos”.

O Festival Literatura Brasileira no XXI é uma iniciativa apoiada pelo Ministério da Cultura (MinC) e financiada pela Lei Rouanet, destacando-se como uma plataforma vital para a promoção da literatura e cultura brasileira. O evento conta com o patrocínio de empresas comprometidas com o desenvolvimento cultural, incluindo o Colégio Vital Brazil, Empiricus, OTIS Elevadores, Stima Energia, Velt Partners e Willis Towers Watson. Esses patrocinadores desempenham um papel crucial no sucesso do festival, permitindo uma ampla gama de atividades e eventos que celebram a riqueza da literatura brasileira e estimulam o diálogo criativo e a educação literária no estado de São Paulo.

PROGRAMAÇÃO UBARANA: 29 DE AGOSTO

17h | Intervenção Artística – Os Macunaíma

Os Macunaíma em suas apresentações trazem uma breve jornada pela memória da canção brasileira em um show cheio de vida, informação, histórias, ritmos e levadas. O repertório musical passeia pelo universo caipira das cantorias, dos batuques da congada, dissonâncias modernas e outros caminhos inusitados da nossa memória. O espetáculo traz canções autorais e versões de tesouros da canção popular. Os Macunaíma despertam a imaginação da audiência através dos sons e das palavras, com suas estripulias interativas.

17h30 | Mesa-Redonda – Diálogos de Dentro: Olhar Literário sobre a Diversidade

Participantes:

Santana Filho (SP): Nasceu em Balsas, no interior do Maranhão. Formado em Medicina, é clínico geral e psicoterapeuta. Autor de A casa das marionetes, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016 na categoria romance do ano, Flor de algodão, romance semi-finalista do Prêmio Oceanos 2018 e Antônia, seu romance mais recente, todos pela Editora Reformatório. Em 2022 criou o grupo PaLAVRA!, oficina de escrita, leitura e reflexões literárias.

Antônio Xerxenesky (SP): Nasceu em 1984, em Porto Alegre. É escritor, tradutor, professor e editor, autor dos romances Uma tristeza infinita (2021), vencedor do Prêmio São Paulo, As perguntas (2017) e F (2014), finalista do Prêmio São Paulo. Doutor em Teoria Literária pela USP, traduziu dezenas de livros do espanhol e do inglês. Atualmente trabalha como editor de ficção na Companhia das Letras, onde é responsável pelo selo Penguin-Companhia.

Vanda Siqueira (São Bento do Sapucaí): Psicóloga Clínica há 40 anos. Especialista em Psicodrama e no Combate a Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes pela USP. Promotora Legal Popular. Mestre em Planejamento Urbano e Regional. Vasta atuação na defesa dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes e mulheres. Foi Conselheira Tutelar em Sâo José dos Campos; Presidenta da Fundação Hélio Augusto de Souza-FUNDHAS e Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres na PMSJC. Neste ano está lançando o livro Jovens do Pinheirinho – vivências e memórias, fruto do seu trabalho de pesquisa para o título de Mestra onde trabalhou com jovens que eram ainda crianças na ocasião da dramática desocupação do Pinheirinho em São José dos Campos – SP (em janeiro de 2012).

Bibiana Ribeiro (São Bento do Sapucaí): A mediadora é cigana, graduada em Comunicação Social, atuou como produtora de conteúdo em TV e revistas segmentadas. Pedagoga e Pós-graduada em Pedagogia Waldorf. Atua hoje como Coordenadora Pedagógica e professora de Educação Infantil na Escola Waldorf Canto da Mantiqueira em São Bento do Sapucaí. Seu envolvimento e movimento com a educação e arte, também aparece em sua dança. Atua como dançarina representando músicas e textos.

Festival Literatura Brasileira no XXI

Biblioteca Comunitária Escritora Eugênia Sereno

Rua Professor Cortês, 394 – Centro Histórico – Igreja Matriz – Centro, São Bento do Sapucaí.

Data e hora: 28/09 – 17h.

Sem inscrição prévia.

Evento gratuito.

Acessibilidade: Haverá tradução simultânea em Libras.