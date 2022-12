Contra fraudes e notícias falsas, a Claro aposta na prevenção: mensagem sobre suspensão de internet é falsa

Segurança e transparência são assuntos sérios e prioridade para a Claro.

Tentativas de fraude e distribuição de fake news, infelizmente, são uma realidade no dia a dia e fraudadores podem tentar se passar por fornecedores de serviços, espalhando desinformação.



Caraguatatuba

Em Caraguatatuba, há uma mensagem falsa em circulação por aplicativos e grupos de mensagem dizendo que a Claro iria suspender seus serviços de internet banda larga de fibra na cidade por 15 dias, até o fim deste ano.

Fake news

A mensagem é falsa: a Claro não suspende serviços e as interrupções para manutenção são feitas em períodos breves, comunicados aos clientes por meio dos canais oficiais de comunicação, como o aplicativo Minha Claro.



A Claro continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento, que podem ser conferidos aqui.

