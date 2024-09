Mr. Olympia Brasil Expo é celeiro de ídolos do fisiculturismo

Ramon Dino e Francielle Mattos, destaques absolutos da modalidade, passaram por essa competição antes de brilharem no Mr. Olympia, realizado nos Estados Unidos.

O Mr. Olympia Brasil Expo pode ser considerado o principal evento de fisiculturismo da América Latina. A competição, realizada pela Musclecontest, em parceria com a Savaget Group, revelou os maiores ídolos brasileiros da modalidade, caso do acreano Ramon Dino, campeão em 2018, e da paranaense Francielle Mattos, vencedora em 2019.

Bodybuilding

Na edição 2024, marcada para os dias 18, 19 e 20 de outubro, no Distrito Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana), em São Paulo (SP), estará em jogo o sonho de repetir o feito da dupla. A expectativa é que a disputa reúna cerca de 1. 300 atletas de todo mundo, em categorias como bodybuilding, bikini, figure, men’s physique, women’s physique, wellness e classic physique.

Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget

”A realização do Mister Olympia no Brasil reforça o quanto o país cresceu no fisiculturismo nos últimos anos, apresentando ao mundo vários atletas de ponta. É um degrau importante, por exemplo, para aqueles que almejam chegar ao Mr. Olympia, nos Estados Unidos, ao receberem um dos 21 pro cards a serem distribuídos aos vencedores”, diz Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget. Esse ano, a competição em solo americano será entre os dias 10 e 13 de outubro, em Las Vegas.

O Brasil deve mandar mais de 50 atletas para a capital mundial dos jogos, em um movimento conhecido como brazilian chaos (caos brasileiro). Trata-se de uma referência ao brazilian storm (tempestade brasileira) do surfe, que também apresenta ao mundo vários atletas de talento, se revezando nos primeiros lugares das etapas que compõem o circuito mundial da modalidade.

CBum entre as mulheres

Ramon Dino

Ramon Dino foi vice-campeão do Mr. Olympia, na categoria classic physique, em 2022 e 2023, ameaçando o reinado do canadense Chris Bumstead, o CBum, atleta mais conhecido do planeta no fisiculturismo. Já Francielle, que pode ser considerada a versão feminina de Bumstead, venceu três vezes seguidas a competição, na categoria wellness, em 2021, 2022 e 2023.

Mr. Olympia Brasil Expo

Ramon Dino e fãs-Foto:Rodrigo Dod/Savaget Group

Além do famoso campeonato de bodybuilding, o Mister Olympia Brasil Expo tem conhecida feira de nutrição esportiva, que será visitada por milhares de entusiastas do esporte e pessoas interessadas em suplementação alimentar.

Na edição de 2023, o Mr. Olympia Brasil Expo quebrou recordes de público e negócios, com mais de 23 mil visitantes e transações comerciais ultrapassando a marca de 100 milhões de reais. Contou, ainda, com mais de 60 expositores, 2.250 lojistas e 150 jornalistas e influenciadores cobrindo o evento.

Mr. Olympia Brasil Expo 2024

Data: 18,19 e 20 de outubro

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo (SP)

Horários: entre 10h e 20h (sexta e sábado), entre 10h e 18h (domingo)

Mais informações

Site: http://www.mrolympiabrasil.com/

Instagram: @mrolympiabrasil