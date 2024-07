Equipe do ITA conquista bronze no Campeonato Mundial de Robótica e Inteligência Artificial

Evento aconteceu na última semana na Holanda

Estudantes do ITA conquistaram a medalha de bronze no mundial de robótica RoboCup 2024, que aconteceu na última semana em Eindhoven, na Holanda. RoboCup é o maior campeonato de robótica e inteligência artificial do mundo, e reúne estudantes e pesquisadores que participam em diversas categorias.

ITA

O ITA se destacou na categoria Small Size Soccer, onde times de seis robôs autônomos se enfrentam em uma partida de futebol. A equipe, formada por três estudantes de engenharia civil e eletrônica, além de dois professores, conquistou a medalha de bronze após enfrentar a equipe ThunderBolts, do Canadá, que ficou com o segundo lugar. O primeiro lugar ficou com a equipe RioOne, do Japão.

Além da categoria Small Size Soccer, outras duas equipes do ITA obtiveram bons resultados. Na categoria de futebol de robôs em simulação 3D, a equipe alcançou o 4º lugar, enquanto na categoria 2D ficou em 9º.

RoboCup 2024

A RoboCup é um campeonato mundial de robótica que reúne equipes de estudantes e pesquisadores de diferentes níveis de ensino e países. As competições variam de partidas de futebol entre robôs a robôs domésticos e desafios de resgate em ambientes simulados e físicos. O evento é uma vitrine para as mais recentes inovações em inteligência artificial e robótica.

Equipes brasileiras são destaque

Além do ITA, outras equipes brasileiras também brilharam no RoboCup 2024. A equipe BAHIART, da Universidade Estadual da Bahia, conquistou o segundo lugar em um desafio da modalidade de futebol simulado em 3D e ficou em quinto na classificação geral. Já a equipe RoboCin, da Universidade Federal de Pernambuco, obteve o 4º lugar na categoria Small Size Soccer e o 6º na categoria de futebol de robôs simulado em 2D.

Nas modalidades voltadas para estudantes do ensino fundamental e médio, o Brasil também foi destaque. A equipe 73 RoboBits, do Colégio Objetivo São Paulo, conquistou a prata na categoria Rescue Simulation, onde robôs em ambientes simulados devem realizar resgates em cenários de desastre. A equipe Titãs da Robótica, do Instituto Federal do Espírito Santo, ficou em 5º lugar na categoria de Resgate com robôs físicos e levou para casa o prêmio de destaque de Inovação.

Mundial no Brasil

Em 2025, o mundial volta ao Brasil. Bahia foi escolhida para sediar a RoboCup, no Centro de Convenções de Salvador. É a segunda vez que o país recebe o evento, que já teve lugar em 2014, em João Pessoa. Na época, mais de 1500 competidores e 100 mil visitantes compareceram no centro de exposições da capital.

A RoboCup é uma competição mundial em que equipes de estudantes e pesquisadores devem montar e programam robôs para realizar diversas tarefas relacionadas a desafios do cotidiano. Todos os robôs devem operar de forma autônoma, sem qualquer intervenção humana. As categorias incluem simulações de tarefas domésticas, futebol de robôs, provas de Resgate, que simulam situações de desastres, entre outras.

A organização do evento em Salvador será liderada pela RoboCup Brasil, uma instituição sem fins lucrativos, em colaboração com a Universidade Estadual da Bahia e o Centro Universitário FEI, de São Bernardo do Campo/SP.