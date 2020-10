Banco Mercedes-Benz está entre os melhores bancos para se trabalhar no Brasil

Instituição, único banco de montadora do ranking, alcançou a 9ª posição entre os melhores bancos para se trabalhar em 2020 na Pesquisa Great Place to Work® Instituições Financeiras

Conquista inédita reflete compromisso com o bem-estar e reconhecimento dos colaboradores

Entre os principais projetos estão o reconhecimento pelo Daimler Mobility Excellence Awards, o Programa de Apoio ao Empregado, que se estende à família, e as iniciativas de melhoria do ambiente de trabalho, de qualidade de vida e responsabilidade social do BMBem



Líder em financiamento em todos os segmentos de atuação, o Banco Mercedes-Benz foi eleito o 9º melhor banco para se trabalhar no Brasil, de acordo com o estudo realizado pelo Great Place to Work®, em parceria com a ACREFI (Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento). A instituição é também o único banco de montadora a figurar entre os 10 melhores bancos para se trabalhar no Brasil em 2020. O resultado oficial foi divulgado em cerimônia virtual na última sexta-feira (2). Na edição deste ano, mais de 160 empresas se inscreveram para concorrer à premiação voltada para instituições financeiras.

Great Place to Work®

O reconhecimento é fruto de investimento constante em pesquisas internas, que ouvem todos os colaboradores e lideranças, para avaliar critérios como credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Com 270 colaboradores atuando em praticamente todo o Brasil, o Banco Mercedes-Benz atingiu a taxa de adesão de 98% na pesquisa GPTW e, graças ao reconhecimento de seus colaboradores, garantiu em 2020 a conquista do selo Great Place to Work®.

Presidente e CEO, Christian Schüler

Nos últimos anos, o Banco Mercedes-Benz ampliou as iniciativas para reforçar seu compromisso com o bem-estar, a cultura de diversidade e o reconhecimento dos colaboradores, algo que se mostrou ainda mais intenso desde março de 2020, em que a pandemia exigiu esforços extras para priorizar a saúde e integridade de toda a equipe. Para o presidente e CEO, Christian Schüler, o prêmio reflete não apenas os esforços empreendidos nesse sentido, mas também a concretização de um objetivo. “Quando assumi a presidência, em 2017, coloquei como um de meus principais desafios fazer com que o Banco entrasse para o ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Fico muito feliz e orgulhoso de nossa conquista, sobretudo em um ano tão desafiador como 2020. Isso mostra a solidez das nossas ações e valores e, o mais importante, o engajamento de toda a equipe”, afirma o executivo.

O caminho para alcançar a meta priorizada pela alta liderança passou por quatro dos pilares ancorados no DNA da marca: reconhecimento, comunicação, responsabilidade social e cuidado com os colaboradores.

Você merece

O sucesso de cada empresa é fruto do empenho e dedicação de todos os colaboradores. É nisto que o Banco Mercedes-Benz acredita e coloca em prática por meio de diversos programas que reconhecem as pessoas que vivenciam e evidenciam os valores corporativos em suas ações. Além de bônus e gratificações financeiras, anualmente é realizado o Excellence Awards, premiação mais prestigiada da Daimler Mobility da Região Américas. “É o nosso Oscar, criado para reconhecer projetos de grande relevância e também pessoas, que reforçam os valores e a estratégia da empresa. Nos últimos anos o Brasil trouxe diversos troféus para casa, o que demonstra o alto nível dos nossos colaboradores e é simplesmente sensacional”, conta Schüler.

Cuidar para reter

Tão importante quanto o engajamento é o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais. Folga no dia de aniversário, horário flexível, licenças-maternidade e paternidade ampliadas, incentivos à prática esportiva e cuidados com a saúde e celebrações da marca em datas especiais fazem parte da política de benefícios do Banco Mercedes-Benz. Além disso, em 2019, o banco implantou o Programa de Apoio ao Empregado, que visa preservar e restabelecer o bem-estar dos colaboradores e seus familiares. Por meio de um canal de atendimento telefônico 24h, é possível entrar em contato para receber assistência psicológica, consultoria e orientação financeira, orientação jurídica, serviço social e apoio à liderança.

Fazer o bem nos faz bem

A responsabilidade socioambiental e a diversidade fazem parte da identidade da marca. Além das ações que já estão programadas na agenda do banco, há também o time BMBem, formado por colaboradores voluntários. O grupo trabalha em diversas iniciativas de diversidade, responsabilidade social e ambiental focadas para a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores dentro e fora dos escritórios. É o canal para que os colaboradores sugiram e participem ativamente de ações que terão impacto positivo no ambiente pessoal, profissional e na sociedade, tornando-se protagonistas na a construção de uma empresa mais diversa, inclusiva, plural e responsável socialmente.

Comunicação que engaja

Uma comunicação franca, transparente e de mão dupla contribui para envolver e motivar os colaboradores. Comprometido com o diálogo, o Banco Mercedes-Benz mantém diversos canais de comunicação, desde uma movimentada intranet corporativa com newsletter semanal e participação ativa dos colaboradores até o esperado Big Town Hall Meeting, evento que ocorre todo início de ano e reúne todos os colaboradores durante dois dias. Na ocasião, são apresentadas e celebradas as conquistas do ano anterior, e pactuadas as novas metas para o ano corrente.

Além da premiação do Great Place to Work®, as iniciativas adotadas comprovam que priorizar os colaboradores é imprescindível para se obter bons resultados. Em 2019, o engajamento da equipe fez com que o Banco Mercedes-Benz registrasse o melhor desempenho de sua história, com recorde em carteira e número de novos negócios. No mesmo período, o índice de satisfação com a rede também alcançou ótimos níveis na pesquisa DSI (Dealer Satisfaction Index – índice de satisfação dos concessionários), sendo 92% entre concessionários de veículos comerciais e 94% em veículos de passeio. O ano passado também foi o melhor da história da Corretora de Seguros.

“Sinto muito orgulho de trabalhar com uma equipe que, mesmo com os desafios impostos pela crise pandêmica que o país atravessa, consegue bater recordes, priorizando sempre a satisfação de nossos clientes, sejam estes internos ou externos. Com certeza é um time movido pela paixão, que faz nossa estrela brilhar ainda mais forte. Vamos continuar trabalhando para ser uma empresa cada vez melhor para se trabalhar”, finaliza Schüler.

Banco Mercedes-Benz

O Banco Mercedes-Benz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de veículos comerciais (caminhões, ônibus e linha Sprinter) e de automóveis de passeio da marca Mercedes-Benz e é líder em financiamento em todos os segmentos de atuação. O Banco Mercedes-Benz também oferece produtos de seguro integrado e prestamista para os planos de financiamentos de seus clientes, além de financiar os estoques de seus concessionários.

A instituição está presente no país por meio de suas regionais em São Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). A sede fica na cidade de São Paulo, no Centro Empresarial do Aço. No total, emprega 270 colaboradores e atende a mais de 220 concessionários da marca.