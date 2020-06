Anota AI cresce com automação para redes sociais de restaurantes

Atendente virtual com IA para delivery registra o dobro de pedidos em maio em comparação a março; solução otimiza o tempo de atendimento em mais de 80%

O aquecimento do setor de entregas por conta do isolamento social é reflexo do aumento de pedidos feitos não apenas em aplicativos de delivery, mas também nas redes sociais dos restaurantes. Com estabelecimentos competindo para oferecer aos clientes as melhores experiências no ambiente on-line, os chatbots inteligentes se tornaram uma ferramenta indispensável para os empreendedores venderem seus produtos no Facebook, Instagram e WhatsApp e conquistarem novos consumidores nessas plataformas.

A Anota AI, empresa que oferece automação de atendimento para as redes sociais de restaurantes baseada em IA, registrou forte aumento de demanda desde o início da quarentena. Presente em 200 cidades de 24 estados brasileiros, a startup viu a média de pedidos saltar de 131 mil, em março, para 260 mil, em maio.

“Muitos deliveries, principalmente os que têm tíquete baixo, ainda usam bots burros, modelos de atendimento ultrapassados para as redes sociais”, afirma Jonas Casarin, cofundador da Anota AI. “O que nos diferenciam são a inteligência artificial aplicada ao nosso chatbot para estabelecimentos desse nicho e o nosso modelo híbrido, que permite conversação e integração com webapp. O cliente finaliza o pedido em uma interface externa e retorna para o chat com o nosso atendente virtual. A solução otimiza o tempo de atendimento em mais de 80% em comparação a um atendimento humano para um único cliente”, explica.

A Anota AI conquistou 150 novos clientes em abril e 240 em maio — a meta é fechar o ano com 1.300 estabelecimentos em todo o País. A startup, que é acelerada pela WOW, a utiliza o Wit.ai, ferramenta de processamento de linguagem natural do Facebook.

Além de melhorar o relacionamento com os clientes, a plataforma oferece economia e escalabilidade para estabelecimentos de todos os portes, principalmente para as PMEs, com mensalidades a partir de R$ 179,90. Desde 2017, a automação da Anota AI já atendeu mais de 5 milhões de pedidos, ajudando a recrudescer a produtividade de empresas como o Açaí da Barra. “Não precisamos que um funcionário fique respondendo e anotando os pedidos dos clientes, só temos o trabalho de montá-los e despachá-los”, diz Felipe Garcia, gerente da unidade do Açaí da Barra no Guarujá/SP.

Perfil

O que é a Anota AI: chatbot com inteligência artificial para delivery de restaurantes

Ano de fundação: 2017

Fundadores: Jonas Casarin, 27, Marcos Martins Fagundes Junior, 25, Matheus Muller, 33, Ismael Altenhofen, 27, e Fernando Pereira de Toledo, 30

Base operacional: Rio Grande, RS

Mercado em que atua: B2B

Atendimentos realizados: 5 milhões

Atuação no Brasil: 200 cidades em 24 estados