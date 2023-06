Colcci traz Gisele Bündchen de volta depois de 8 anos

A übermodel é embaixadora das coleções de primavera/ verão 24 da marca do grupo AMC Têxtil

Depois de 8 anos, Gisele Bündchen está de volta à Colcci, marca em que ficou mais de 10 anos e onde fez a sua grande despedida das passarelas em 2015. A übermodel é a estrela da nova linha premium da grife, Iconic Jeans, que vai ser lançada na coleção de primavera/ 24. Com styling assinado por Pedro Sales e beauty de Henrique Martins, Gisele foi clicada por Fernando Thomaz ao lado do modelo Marlon Texeira.

Daniel Mafra, diretor de marketing da Colcci

Para Daniel Mafra, diretor de marketing da Colcci, o retorno da übermodel é uma das maiores ações do ano da marca. “Gisele tem alma jeans, é muito comum vê-la com denim em seu dia a dia. Essa sinergia com a marca e com o jeans cria a verdade em torno da ação, em sua vinda para o Brasil. Fotografamos duas campanhas inéditas com ela e para 2024 estamos preparando um grande evento com a presença dela que ainda é mantido em sigilo pela Colcci”, diz Daniel.

Gisele Bündchen

“Eu me sinto muito honrada em estar de volta a Colcci. A nossa história é muito bonita, fizemos coisas incríveis durante muitos anos. Eu tenho um carinho enorme pela família Menegotti e pela marca”, diz Gisele. “E jeans tem tudo a ver comigo, é tudo o que eu uso. Podemos usar de dia, a noite, é uma peça que não tem erro, além de ser muito democrática”, completa a übermodel.

AMC Têxtil

O retorno da modelo brasileira mais conhecida fora do Brasil também marca o novo momento da grife catarinense, que exporta o seu famoso denim, 100% nacional, para mais de 22 países. De olho nos impactos ambientais gerados na fabricação do jeans, grande parte das peças passam por processos sustentáveis, gerando a economia de 1.1 milhões de litros de água nos métodos de lavanderia e resultando num reaproveitamento de 100% da água usada. Além disso, 100% da energia utilizada pela AMC Têxtil é renovável e desde 2019 a empresa totalizou 626,813 TCO2 (dados Ludfor Energia LTDA).

Em 2022, a Colcci vendeu mais de 1 milhão de jeans e teve um crescimento 30% comparado ao ano anterior. Presente em mais de 3 mil multimarcas, a grife prevê abertura de 35 franquias até o final do ano.