Fundação Grupo VW e SENAI retomam Carretas do Conhecimento em SP

A Fundação Grupo Volkswagen está retomando as atividades do projeto Carretas do Conhecimento 2020, oferecendo cursos de qualificação profissional gratuitos nos municípios de São Bernardo do Campo (SP), São Carlos (SP), São Paulo (SP) e Taubaté (SP), voltados à comunidade. O projeto teve início no ano passado e acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP).



As turmas começaram em março, antes da quarentena no Estado, e haviam sido temporariamente paralisadas. Nessa retomada, há cursos nas áreas Automotiva, Energia, Refrigeração, Tecnologia da Informação, e Têxtil e Vestuário. O portfólio foi atualizado para refletir as necessidades do mercado de trabalho, incluindo, por exemplo, formações para produção de máscaras de proteção e toucas cirúrgicas. Outra novidade é o curso sobre técnicas para infraestrutura de carregadores de pequeno porte para veículos elétricos. Há turmas até novembro.



As aulas também foram adaptadas para um formato híbrido: algumas acontecem nas escolas do SENAI, respeitando rígidos protocolos de saúde e distanciamento, e outras estão sendo realizadas de forma totalmente remota, à distância e ao vivo.



Para mais informações sobre cursos, vagas e matrículas em São Paulo, entre em contato com as unidades do SENAI abaixo (somente telefone e e-mail):







São Bernardo do Campo – Escola Senai Almirante Tamandaré

Curso: Funileiro de Brilho

Contatos: (11) 4331-6158 ou 4331-6157; mbeloto@sp.senai.br; danielle.macedo@sp.senai.br







São Carlos – Escola Senai Antonio A. Lobbe

Cursos: Alinhamento de direção e balanceamento de rodas (veículos leves); Manutenção em sistemas de ar-condicionado automotivo

Contatos: (16) 2106-8728 e jorge.andrade@sp.senai.br







São Paulo (Cambuci) – Escola Senai Carlos Pasquale

Cursos: Eficiência energética para pequenos e médios consumidores; Técnicas para infraestrutura de carregadores de pequeno porte para veículos elétricos

Contatos: (11) 3901-9301 (ramal 9326); nathandolfini@sp.senai.br







São Paulo (Ipiranga) – Escola Senai Conde José Vicente de Azevedo

Cursos: Funileiro de brilho; Técnicas de pequenos reparos em funilaria automotiva

Contatos: (11) 2066-1988 (ramal 203); fernanda.polidoro@sp.senai.br; lucimar.machado@sp.senai.br







São Paulo (Brás) – Escola Senai Francisco Matarazzo

Cursos: Técnicas para produção de máscara de proteção; Técnicas para produção de touca/gorro cirúrgico; Técnicas de tingimento tie dye

Contatos: (11) 3312-3575 ou 3312-3574; magna.oliveira@sp.senai.br; montero@sp.senai.br







Taubaté – Escola Senai Felix Guisard

Cursos: Técnicas para produção de máscara de proteção; Técnicas para produção de touca/gorro cirúrgico; Técnicas de tingimento tie dye

Contatos: (12) 3609-5725 ou 3609-5726; sserapiao@sp.senai.br; hingrid.lisboa@sp.senai.br





Carretas do Conhecimento

Fundação Grupo Volkswagen

A Fundação Grupo Volkswagen compartilha o propósito de mover pessoas pelo conhecimento. Movimentos que diminuem as distâncias e geram mudanças, transformando potenciais em realidade. Desde 1979, a Fundação investe em ações de educação e desenvolvimento de comunidades com recursos dos rendimentos provenientes de um fundo constituído pela Volkswagen alemã, abraçando três causas prioritárias: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, apoia tecnicamente algumas ações de responsabilidade social de empresas do Grupo Volkswagen no Brasil. Atualmente, fazem parte da governança da Fundação representantes da Volkswagen do Brasil, Volkswagen Caminhões e Ônibus e Volkswagen Financial Services. Ao longo dos anos, mais de 3 milhões de brasileiros já foram beneficiados. Acesse o site www.fundacaogrupovw.org.br e saiba mais sobre como o conhecimento move pessoas!