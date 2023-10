A IQ Option é uma das plataformas de negociação mais populares do mundo, que oferece aos seus usuários a possibilidade de operar com diversos ativos financeiros, como criptomoedas, ações, índices, forex e opções binárias. Neste artigo, vamos mostrar como entrar na IQ Option pelo PC, de forma simples e segura.

O que é a IQ Option?

A IQ Option é uma corretora online que foi fundada em 2013 e que conta com mais de 50 milhões de clientes em todo o mundo. A plataforma se destaca por oferecer uma interface intuitiva e fácil de usar, além de ferramentas avançadas de análise técnica e gráfica, que permitem aos traders tomar decisões mais assertivas e lucrativas.

A IQ Option também se diferencia por oferecer uma conta demo gratuita, que permite aos iniciantes testar suas estratégias e aprender sobre o mercado sem arriscar dinheiro real. Além disso, a plataforma possui um sistema de educação que inclui vídeos, artigos, webinars e tutoriais sobre diversos temas relacionados ao mundo das negociações.

Como entrar na IQ Option pelo PC?

Para entrar na IQ Option pelo PC, você precisa seguir alguns passos simples:

Acesse o site oficial da IQ Option (https://iqoption.com/pt) e clique no botão “Entrar” no canto superior direito da tela. Digite o seu e-mail e senha cadastrados na plataforma. Se você ainda não tem uma conta, pode criar uma gratuitamente clicando em “Cadastre-se”. Após fazer o login, você será redirecionado para a página principal da plataforma, onde poderá escolher o tipo de conta que deseja usar: real ou demo. Selecione o ativo financeiro que deseja negociar na lista à esquerda da tela. Você pode filtrar os ativos por categoria, como criptomoedas, ações, forex, etc. Defina o valor que deseja investir, o tempo de expiração da operação (no caso das opções binárias) e a direção que espera que o preço do ativo siga (alta ou baixa). Clique no botão “Comprar” ou “Vender” para abrir a sua posição. Você pode acompanhar o desempenho da sua negociação na tela principal ou no gráfico à direita. Para fechar a sua posição, basta clicar no botão “Fechar” ou esperar que o tempo de expiração termine. Você poderá ver o resultado da sua operação na aba “Negociações Fechadas”.

Pronto! Agora você já sabe como entrar na IQ Option pelo PC e começar a negociar com os diversos ativos financeiros disponíveis na plataforma. Lembre-se de sempre estudar o mercado, analisar os gráficos e usar as ferramentas de gestão de risco para aumentar as suas chances de sucesso. Boa sorte!

Foto de Leeloo Thefirst: https://www.pexels.com/pt-br/foto/analytics-analitico-analises-dados-7887799/