O profissional de SEO é uma das carreiras em ascensão hoje em dia. Graças aos avanços do consumo online, os serviços desses especialistas tornou-se crucial para aumentar o tráfego orgânico dos sites.

Portanto, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre essa profissão, então basta continuar com a leitura desse conteúdo!

Como se tornar profissional de SEO?

Para se tornar um profissional de SEO, é preciso se dedicar muito, além de estudar e prática. Não é à toa que esse tipo de serviço é considerado como um dos mais bem pagos hoje em dia, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo.

Porém, não existe um curso universitário focado nessa área. O que existe são cursos livres, onde a pessoa com formação em outras áreas, como Relações Públicas e Marketing, criação de backlinks de qualidade obtém um primeiro contato com as técnicas de SEO.

Esse treinamento, no entanto, é apenas o primeiro passo para tornar-se um bom especialista em SEO. Isso porque, essa é uma área que ainda está em expansão e sem há novas tendências e conceitos.

Ou seja, o estudo é contínuo, uma vez que sempre há algo novo para se aprender e a pesquisa não para. Pois, não existe um truque que o torne um profissional de SEO capacitado em pouco tempo.

Para atuar nessa área, o aprendizado é lento e gradativo. Em outras palavras, você irá aprender conforme o tempo e a prática na área.

Quanto ganha um profissional de SEO?

Mas, afinal, quanto ganha um profissional de SEO? Bem, assim como em qualquer outro caro, o salário de um especialistas em SEO irá variar conforme uma série de fatores, tais como:

Cidade onde atua;

Porte da empresas;

Experiência na área;

Entre outros.

Porém, isso não quer dizer que não seja possível fazer uma média de quanto ganha esse profissional. Sendo assim, veja logo abaixo qual é o salário, em média, de um especialista em SEO iniciante até o nível mais experiente em sua área.

Iniciante

Segundo os dados divulgados no site Glassdor, um especialista em SEO iniciante, pode começar a sua carreira recebendo erva de R$ 2.000,00 por mês. No entanto, em alguns anos, esse salário teve um aumento, variando entre R$ 4.000,00 até R$ 5.000,00.

Experiente

Por outro lado, um especialista em SEO com mais experiência em sua área de atuação, de acordo com o Glassdoor, ele pode receber por volta de R$ 5.000,00 por mês.

Porém, como dito acima, esse valor pode variar conforme o porte da empresa qual trabalha e a região onde mora. Dessa forma, é possível que um especialista em SEO que trabalha para uma empresa de grande porte, ganhe até R$ 15.000,00 mensais.

Como fazer para trabalhar com SEO?

Para trabalhar com SEO, em primeiro lugar, é preciso fazer um curso especializado nesse assunto. Embora não exista um curso universitário apenas focado em SEO, é possível estudar marketing digital e, depois, focar na área do SEO.

Hoje em dia, é possível encontrar muitos cursos online voltados para esse assunto. Dessa forma, o primeiro passo é estudar bastante a área, quanto mais você conhecer a respeito, maiores chances tem de encontrar um bom serviço.

A boa notícia, é que para os profissionais de SEO, emprego é o que não falta! Isso porque, o mercado de trabalho possui uma grande demanda por especialistas em SEO que ofereçam serviços de qualidade.

Portanto, é só fazer uma busca nos principais sites de vagas na área do marketing digital, para ver quantas vagas de trabalho nessa área tem disponível. Não é segredo que as empresas estão cada vez mais valorizando os serviços desses especialistas.

Afinal, há uma grande briga para encontrar uma boa posição nas áreas de buscas orgânicas dos sites. Por isso, é natural que a procura por esses serviços estejam em evidência no momento.

Outra opção, para quem atua nessa área, é investir em uma varreram como freelancer. Sendo assim, o trabalho pode ser feito em qualquer lugar, até mesmo de casa e, além disso, também é possível prestar serviços para várias empresas ao mesmo tempo.

A grande vantagem é que, conforme a quantia de trabalho tiver, o especialista em SEO pode ganhar mais do que se estivesse em uma empresa. Mas, vale notar que trabalhar como freelancer também tem os seus contras.

Por isso, o ideal é analisar todos os prós e contras para escolher a opção que seja melhor para você.

Conclusão

Como você pôde ver, o profissional de SEO é um dos serviços mais bem pagos no momento, devido a alta demanda desse tipo de serviço. Mas, como visto nesse conteúdo, para atuar na área, é preciso estudar bastante e dedicar-se.

E você, o que achou desse conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o seu comentário!