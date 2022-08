Como se preparar para uma viagem

No auge da temporada de férias, os feriados prolongados são provavelmente os tipos de viagem mais populares. Mas, se você já cumpriu suas férias, não descarte passar um fim de semana nas montanhas, na praia ou acampamentos.

Ao mesmo tempo, se você já retornou ao trabalho, viagens de negócios também são uma possibilidade.

Como você se prepara para tal viagem ou excursão, dependendo de seu tipo e características? A seguir, diremos quais são os preparativos vitais a serem considerados.

Passeio pela cidade

Se seus dias de férias já estão contados e você planeja guardar mais alguns dias para as férias de final de ano, você deve definitivamente considerar as férias na cidade para relaxar e satisfazer sua curiosidade de viagem. Vá a eventos como o Festival risadaria ou peças teatrais disponíveis na sua cidade.

A coisa mais importante a considerar para essas mini-férias é a organização. Da bagagem, ao programa dos pontos turísticos que pretende visitar, tudo deve ser cuidadosamente preparado. Faça o check-in online para não perder tempo precioso e não se atrasar no aeroporto.

Na hora de organizar sua bagagem, limite-se ao essencial: roupas íntimas e meias, produtos de higiene e cuidado – somente se necessário – como escova de dentes, gel de banho, hidratante de rosto e protetores solares, e quando se trata de roupas, determine suas roupas desde o início e adicione apenas um ou dois itens sobressalentes a elas.

Você provavelmente não terá bagagem despachada, então terá que ficar dentro do limite de bagagem de mão – medir e pesar, para que não haja surpresas.

Fim de semana com a barraca

Quer você vá para o mar ou para a montanha com sua barraca, as regras são parecidas: você não precisa de muita bagagem, não é o lugar certo para exibir suas roupas mais elegantes, salto alto está fora da sua lista e em relação à higiene, certifique-se de ter um plano de backup, caso você não consiga tomar banho: garrafas de água, lenços umedecidos, shampoo seco.

Além disso, dependendo do quanto você valoriza o conforto, você pode precisar de coisas como um colchão de ar se o seu saco de dormir não for confortável o suficiente. Ou você pode optar pelo glamping e resolver todos esses problemas, pois você terá tudo o que precisa.

Viagem de negócios ou home office em um lugar bonito

Como o trabalho remoto se tornou uma prática comum no contexto da pandemia do coronavírus, por que não levar em consideração a possibilidade de conhecer lugares bonitos sem tirar folga? Se o seu horário for flexível, será ainda mais fácil.

No entanto, não se esqueça de levar um par de fones de ouvido sem fio para chamadas telefônicas ou de vídeo com seus colegas e superiores. Além disso, certifique-se de que no alojamento reservado terá todas as condições necessárias para um trabalho confortável: secretária, tomadas à mão, boa internet.

No caso de viagens de negócios, as coisas são um pouco diferentes. Claro, você precisará de um notebook, principalmente se estiver fazendo uma apresentação ou vendendo um serviço, mas também de escritório ou até mesmo roupas de noite, se for um evento do setor em que você atua. Certifique-se de ter tudo na sua bagagem, porque fazer compras não é a atividade mais agradável quando você está contra o relógio.

Quando você viaja, é importante não perder nenhuma das necessidades que você possa ter, dependendo do tipo de viagem. Não complique sua vida com malas enormes, mas não deixe em casa as coisas essenciais que você pode precisar.