Iniciativa de estímulo ao turismo doméstico no Vale do Paraíba ganha música e clipe oficial

O Projeto Abrace o Vale e a banda Kancravo lançaram um clipe em homenagem ao Vale do Paraíba. Com versos e imagens que destacam as riquezas culturais e naturais dos municípios que integram a região, a canção “O Vale é meu País” foi escolhida para ser o tema da iniciativa, que visa estimular e fortalecer o turismo doméstico. Para conferir o trabalho, basta acessar o site do projeto no endereço www.abraceovale.com.br ou em nossas redes sociais.

“O Vale é meu País”

“Quando ficamos sabendo do Abrace o Vale achamos a ideia sensacional e decidimos contribuir de alguma forma para a iniciativa. Foi então que surgiu a proposta de oferecermos a nossa música para ser o tema do projeto, já que a letra é uma celebração ao Vale e tem tudo a ver com a proposta”, contou Renan Honório, vocalista da banda Kancravo.

Banda Kancravo

O Abrace o Vale tem o objetivo de promover a retomada do turismo para o período de pós pandemia, no Vale do Paraíba paulista e Sul Fluminense. Por meio de sua plataforma digital, a iniciativa apresenta ao público diversas opções de roteiros e atrativos nos municípios que integram os principais circuitos de visitação, incluindo o Religioso, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Sul Fluminense.

O projeto visa fortalecer e estimular a economia local, diante dos desafios que surgiram com a recente crise de saúde do coronavírus. “Com a retomada gradual das atividades econômicas, após as medidas de distanciamento social, a tendência é que as pessoas evitem viagens coletivas para longas distâncias, buscando opções de lazer mais próximas de sua cidade. Essa nova realidade vai favorecer os empreendimentos locais”, explicou Edvaldo Rodrigues, um dos idealizadores do projeto.

Além de destacar as opções de passeios no Vale, o Abrace o Vale também vai oferecer descontos e promoções especiais para os turistas que acessarem a plataforma. Hotéis, pousadas, restaurantes e atrativos que integram o projeto irão disponibilizar vouchers a preços populares para os moradores da região.

Serão diversos pacotes disponíveis, para todos os perfis de público, incluindo transporte, hospedagem, alimentação e passeios. “Queremos aproveitar esse momento, para mostrar para as pessoas que o Vale é um local muito rico, com muitas opções de lazer para quem quer sair de casa e fazer um passeio bate e volta com a família”, disse Rodrigues.

Solidariedade

Além de colaborar com a retomada do turismo doméstico na região, o Abrace o Vale ainda estimula a solidariedade. Parte dos recursos obtidos com a venda dos pacotes e serviços será revertida para entidades sociais, que trabalham com populações carentes da região. São elas: a creche Chico Xavier, de Guaratinguetá, e a Casa Mulher e Vida, de Taubaté.

Capacitação

Para as empresas que participarem do projeto, serão oferecidos iniciativas de capacitação, em temas como planejamento e gestão de negócios, fluxo de caixa, atendimento, vendas e digitalização, oferecidas pelo Sebrae. Na área de prevenção em saúde, a Phocus Educação Corporativa vai disponibilizar consultorias para obtenção do selo em biossegurança.

Abrace o Vale

O projeto Abrace o Vale é uma iniciativa da Turismo da Fé, com o apoio do Sebrae, RT da Fé, Phocus Educação Corporativa, SINHORES (Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes), Conselho Municipal de Turismo de Aparecida (COMTUR) e Portal Dica de Turismo.