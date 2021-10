EDP orienta sobre o programa nacional de bônus na conta de luz

A medida faz parte do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, do Governo Federal

Os clientes da EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e é válida para o consumo residencial, industrial, comercial, rural e serviços e outras atividades.

O programa, que abrange todo o território nacional, proporcionará descontos na conta no valor de R$ 0,50 para cada kWh que o cliente conseguir reduzir do seu consumo, no período de quatro meses (setembro a dezembro). O abatimento será concedido a quem economizar no mínimo 10% e no máximo 20% em relação ao mesmo intervalo de meses do ano de 2020. O bônus será lançado nas faturas de energia elétrica em janeiro de 2022.

Se, por exemplo, uma família consumiu 200 kWh em setembro de 2020, 180 kWh em outubro, 190 kWh em novembro e 200 kWh em dezembro de 2020, seu consumo médio de referência proporcionalizado em relação aos dias de leitura foi de 192 kWh. Desta forma, essa família precisa reduzir seu consumo mensal em no mínimo 10% para participar do Programa de bônus, o que daria uma média mensal em torno de 173 kWh. Neste caso, o bônus creditado ao fim do Programa será de R$ 38,50. Considerando o limite máximo permitido para recebimento de bônus, essa família poderia ter um crédito de até R$ 77.

Vale destacar que a EDP informará a meta de economia de cada unidade consumidora e a redução de consumo alcançada em relação ao mesmo período do ano anterior na fatura de energia elétrica. Com isso, será possível acompanhar a evolução do consumo e readequar hábitos familiares de maneira a fazer jus ao bônus.

“Vivemos um momento de escassez hídrica que nos desafia a usar a eletricidade de forma cada vez mais consciente. O sistema de bônus é uma forma de reconhecer o esforço da população em contribuir para a mitigação dos impactos da falta de chuvas, ajudando o País a superar esse momento”, afirma Vilmar Abreu, gestor de Excelência ao Cliente da EDP.

Para mais informações sobre o Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica, acesse: www.aneel.gov.br.

Dicas de uso responsável da energia para clientes residenciais

Ventile e ilumine naturalmente todos os ambientes da residência

Troque as lâmpadas antigas por LED, que duram mais e gastam menos energia.

Evite pintar as paredes internas da residência com cores escuras, que exigem iluminação mais potente.

Nos quartos, proteja as janelas com venezianas ou persianas externas, que permitem escurecer o ambiente sem abdicar da ventilação natural.

Utilize sua máquina de lavar na capacidade máxima, conforme indicado pelo fabricante, evitando o desperdício de energia elétrica e água.

O chuveiro elétrico consome bastante energia. Tente controlar o tempo do banho – entre cinco e oito minutos, no máximo – e a pressão da água, que também não deve ser excessiva, ajudando a reduzir o desperdício.

Procure passar a maior quantidade possível de roupas de uma só vez. Antes de ligar o ferro, separe as roupas por tipo de tecido – alguns exigem temperatura mais alta que outros. Comece com as roupas que precisam de temperatura mais baixa.

A função stand by de alguns eletrônicos, como televisão, computador e videogame, também consome energia. Sempre que possível, desligue os aparelhos ou tire-os da tomada.

Ao comprar novos equipamentos, dê preferência aos eletrodomésticos com o selo Procel, que classifica os aparelhos de acordo com o nível de consumo. Eles são certificados pelo Inmetro e, além de consumir menos energia, contribuem com a preservação do meio-ambiente.

Adquira equipamentos de acordo com a característica da família: quantidade de pessoas e hábitos de consumo.

Evite o faturamento pela média garantindo o acesso do leiturista ao medidor. Verifique a data prevista da próxima leitura na sua fatura de energia.

Em alternativa ao faturamento por média, a EDP oferece em seus canais o serviço de autoleitura, saiba mais em www.edp.com.br

Mais dicas de uso eficiente da energia em www.edp.com.br/seliganoconsumo

