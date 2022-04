Por que desenvolver um blog mobile friendly?

Para que os seus conteúdos na internet sejam consumidos da melhor maneira possível, é preciso que os mesmos contem com as melhores estratégias em relação a sua distribuição, tal como o uso de um blog mobile friendly, que impacte em suas ações comerciais.

Pouco adianta contar com os melhores níveis de produção de conteúdo se tais produções sequer chegam a ser visualizadas pelo seu público almejado, sendo preciso adotar estratégias que atuem na divulgação adequada de tais conteúdos.

Com o uso de plataformas que de fato sejam acessadas pelo público atual, destacando-se nesse sentido os canais de perfis digitais, contando com um amplo acesso por parte do público, que cada vez mais se mostra conectado às ferramentas virtuais.

Levando assim a uma realidade no qual os mais diversos tipos de empreendimentos encontram suas atividades sendo modificadas por causa de sua adesão ao cenário digital, como, por exemplo, nos serviços associados a um acompanhamento de obras.

Permitindo com que um cliente tenha uma noção clara sobre o andamento da reforma de sua casa, mesmo que a distância, ao utilizar de um programa ser alimentados pelos operários que atuam nessa obra específica, por meio de fotos e relatórios.

Sendo esse apenas um entre os diversos modelos que podem ser citados em relação às modificações que são trazidas pela realidade digital do mercado atual, que acompanha a aproximação do público junto a tais aplicações focadas no campo digital.

Em um processo no qual o principal local a se recorrer quando alguém se encontra na necessidade de contratar uma empresa de limpeza seja o celular em seu bolso, que por causa do seu acesso à internet permite com que tais tipos de busca sejam feitos.

Inclusive é justamente a conexão à internet permitida pelos dispositivos móveis um dos responsáveis pelo aumento de conexão do público a essas plataformas digitais, sendo algo a ser levado em conta durante o processo de produção dos seus conteúdos.

Temos que levar em consideração, então, que os equipamentos móveis são o principal meio de conexão do público com a internet.

A expansão da internet via o modelo mobile

Inicialmente o ato de acessar a internet não era muito prático, sendo necessário contar com um computador, equipamento de alto custo, além do contrato de um plano de internet, que além de ser caro, não contava com as melhores qualidades de conexão.

Com o avanço das tecnologias, esse processo foi barateado, tornando o acesso às redes sociais muito mais prático e ágil, existindo um destaque em especial ao formato mobile, como o principal meio de acesso aos programas digitais.

Seja com o uso das redes sociais, como um instrumento de trabalho e até mesmo como uma ferramenta comercial, como na compra de componentes elétricos industriais em uma loja de produtos eletrônicos que trabalhe também com um formato digital.

Tudo a fazer com que o modelo mobile acabe sendo um dos responsáveis pela expansão do acesso à internet no Brasil e no mundo, por causa da praticidade apresentada junto à conexão a ser feita por meio de tais aparelhos.

E com base nessa realidade, existe um dever por parte das empresas de se adaptarem a esses maiores índices de acesso à internet por meio dos aparelhos móveis, apresentando plataformas e conteúdos que estejam otimizados a uma visualização mobile.

Destacando-se assim a importância de quem busca se destacar na internet adotar uma concepção conhecida como mobile friendly.

O conceito de mobile friendly

O termo mobile friendly pode ser traduzido como algo “amigável” aos formatos móveis, ou, como é mais utilizado, compatível com os dispositivos móveis, tratando-se de uma realidade a ser vista com atenção para quem possui algum tipo de projeto online.

Seja um site institucional, uma plataforma de vendas ou um blog pessoal ou corporativo, já que ambos os modelos devem contar com uma adaptação adequada aos formatos digitais móveis, o que envolve smartphones, tablets e smartwatches, por exemplo.

Todos podendo ser usados para se contratar dos serviços de uma empresa de pintura de fachada, contando apenas com que tal companhia tenha um site otimizado para os modelos móveis, sendo fácil de ser acessado por esses dispositivos.

É comum que o formato mobile friendly se confunda com o sistema responsivo. Um outro modelo de site que também é importante de ser considerado. No formato responsivo um site adapta a sua plataforma de acordo com o dispositivo usado para tal acesso.

Ou seja, o ambiente de navegação se transforma, trazendo uma experiência diferente para quando o usuário o acessa do seu notebook, computador de mesa ou pelo seu celular, reconhecendo o espaço disponível na tela em questão.

Enquanto isso, o modelo mobile friendly possui um formato desenvolvido especialmente para os aparelhos móveis, contando não só com um estilo de navegação diferentes, mas também com um design próprio em certos casos, com tamanho de fontes distintas.

Nessa versão exclusiva para dispositivos móveis, destacam-se certas características, como:

Fácil navegação;

Carregamento rápido;

Touch control (controle por toque);

Adaptação para telas menores.

Conceitos esses que devem então ser adotados por uma empresa de pavimentação acerca do site, para que o mesmo possa ser facilmente acessado pelo clientes interessados em contratar os serviços dessa companhia, ou ao menos se informar sobre os mesmos.

Algo válido tanto para um site profissional como para um blog, a ser acompanhado por diferentes públicos que se interessem pelos assuntos que ali são compartilhados. E junto dessa pluralidade de usuários existe também uma diversidade de dispositivos.

Pois quando se fala em um smartphone é possível pensar nos mais variados modelos e marcas, com especificações distintas, assim como o tamanho de tais telas.

É importante adotar o mobile friendly para que o seu blog possa contar com uma série de benefícios.

Vantagens de desenvolver um blog mobile friendly

Uma das formas de melhorar os seus níveis de venda é contar com uma plataforma que ajuda na fidelização dos seus clientes, e o desenvolvimento de um blog pode ser essencial nesse sentido, com a publicação constante de conteúdos que possam chamar a atenção.

Ajudando assim a fomentar uma relação entre uma empresa e o público que a mesma busca trabalhar junto. E sobre esse blog, é importante destacar a relevância do mesmo contar com um modelo mobile friendly, para conquistar uma série de benefícios, como:

Experiência otimizada ao usuário

Da mesma forma com que é importante trabalhar comerp para logística para que uma companhia tenha um melhor controle sobre sua logística interna, é importante cuidar também da experiência externa da sua empresa, com foco nos clientes.

Algo a ser conquistado por meio de um blog mobile friendly, capaz de apresentar a melhor experiência possível ao usuário, independente do dispositivo usado por ele para acessar esse blog.

Melhores taxas de conversão

Diretamente associado a isso, é possível alcançar melhores índices de conversão, ou seja, a conquista de alguma meta definida por tal empresa, como aumentar o seu número de vendas, de assinaturas, de clientes cadastros no site, entre outros.

Esse aumento em conversões ocorre porque, quanto melhor for a experiência do usuário ao acessar o blog de uma construtora industrial, maiores se tornam as chances desse indivíduo resolver fazer algum tipo de negócio com tal companhia.

Menor taxa de rejeição

Como resposta direta a isso, é possível contar com uma menor taxa de rejeição ao disponibilizar ao público uma plataforma de navegação otimizada, fazendo com que os usuários se sintam melhor assistidos ao acessarem tais sites.

Em uma relação similar ao que acontece com um site de vendas, no qual ao encontrar problemas para fechar uma compra é provável que esse usuário desista da mesma.

Logo, ao ser bem recebido por um blog, maiores se tornam as chances desse cliente se associar a tal empresa.

Renovação constante de sua plataforma

Por fim é importante citar o processo necessário de renovação constante dos serviços a serem oferecidos por uma companhia, tal como uma empresa de topografia, passando a utilizar de equipamentos tecnológicos na realização dos seus serviços.

O mesmo é válido em relação aos canais digitais, como um blog, sendo importante seguir as inovações disponíveis em relação ao comando dessas plataformas de acesso. Destacando-se hoje a relevância de ter um site que funcione bem nos dispositivos móveis.

Tratando-se então de um conjunto de benefícios que podem ajudar com que uma empresa alcance melhores resultados, tudo a partir da disponibilização de um blog mobile friendly ao seu público, a facilitar uma relação de confiança entre um cliente e uma empresa.

Diante da presença de um site que responda às necessidades do público, incluindo a forma como ele se apresenta para tal usuário.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay