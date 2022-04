Como conseguir investidores para sua startup?

Da mesma forma como a sociedade se transforma, o mercado também reage a isso, apresentando novos formatos e configurações, de forma a acompanhar as mudanças associadas ao seu público e as ferramentas disponíveis, o que nos leva à startup.

Um conceito recente dentro do meio empresarial, mas que aos poucos vem se tornando um termo bastante popular não só entre os profissionais da área, mas na própria sociedade como um todo, diante da expansão que esse modelo vem conquistando no mercado.

Trata-se de um modelo de negócio que está diretamente associado às ferramentas tecnológicas que estão disponíveis tanto para o público como para as empresas. Uma relação que aos poucos vem modificando tudo o que envolve as transações comerciais.

Sendo possível destacar o papel das ferramentas digitais, a modificar a estrutura dos mais diferentes negócios, desde sua comunicação, até a sua disposição de produtos, podendo ser o caso de uma empresa de telefonia voip, que precisa se adaptar ao mercado digital.

Seja integrando o seu sistema telefônico com softwares que otimizam seu serviço, ou então com tudo que envolve a divulgação de tais produtos, tendo ajuda das redes sociais e das plataformas digitais como forma de amplificar a relação de tais empresas com seu público.

Aumentando a percepção do público sobre tais empreendimentos e aquilo que eles oferecem. Conseguindo fazer com que um negócio se destaque, mesmo diante da alta competitividade que pode ser encontrada atualmente no cenário virtual.

Isso pois quem procura na internet por uma empresa de pintura residencialpode ser direcionado a um número amplo de resultados, com diferentes companhias que atuam nessa área, e que usam das plataformas digitais como um meio de divulgação.

Cabendo a esse usuário observar uma série de fatores antes de decidir por qual companhia irá entrar em contato, para contratar esse serviço em particular, levando em conta as reações presentes nos comentários sobre tais empresas, por exemplo.

Uma relação na qual é possível enxergar de forma direta os impactos causados pela tecnologia no mercado comercial, existindo nesse caso um foco específico sobre como a internet vem impactando as atividades comerciais como um todo.

Mas esse não é o único resultado associado à adoção de novas tecnologias por parte do meio empresarial, sendo possível redefinir todo o escopo industrial tendo como base as novas ferramentas tecnológicas disponíveis para o mercado.

As startups e a renovação do mercado

O modelo de startup surge como um negócio de pequeno ou médio porte, com altas possibilidades de crescer, tendo como base alguma solução baseada em uma ideia tecnológica e/ou inovadora, trazendo algo de diferente ao mercado.

Em uma relação que pode envolver os mais diferentes setores do meio comercial, como uma empresa de locação de guindaste, que resolve adotar um sistema completamente digital em relação à contratação dos seus serviços para obras e eventos similares.

Trazendo um conceito completamente novo para uma atividade vista com um apelo tradicional, ao se relacionar com o estruturado setor de construção. Tudo a partir da criação de um novo modelo de negócio, com chances de se expandir em sua área.

Mas a questão principal que envolve a gestão de uma startup é sobre como conseguir investimento para garantir que essa ideia inicial tenha chances de se expandir dentro do mercado, a ponto de deixar de ser um projeto pequeno, alcançando posições maiores.

Podendo se tornar a maior referência comercial dentro do seu espaço. E para que essa strup consiga atingir tal nível de rendimento, é importante que esse negócio conte com um bom investimento, seja ele interno ou externo, para que o projeto consiga se expandir.

E diversos são os modelos de aplicação que podem estar associados ao reconhecimento do valor de uma startup, com presentes de grupos ou indivíduos que acreditam no potencial desse projeto, disposto a investir nesse novo empreendimento.

Sendo importante conhecer os possíveis investimentos, para que seja possível recorrer àquele que demonstra melhores oportunidades para uma empresa de automação industrial, fazendo com que ela inove junto aos clientes e ao mercado como um todo.

Modelos de investimento disponíveis à uma startup

Para que uma startup saia da posição de algo com potencial, para se tornar uma empresa a inspirar o seu mercado é preciso contar com um bom investimento em cima desse projeto, existindo diversas formas de se alcançar tais tipos de aplicações.

Entre esses sistemas é importante reconhecer as características de cada um, de forma a procurar por aquele que pode resultar em melhores oportunidades para uma startup que pretende crescer em sua área. E nessa variedade de investimentos, as opções são:

Bootstrapping

O bootstrapping é um termo que se associa à ideia de calçar suas próprias botas, ou seja, contar com o empenho necessário para que seja possível o alcance dos objetivos associados a tal projeto.

No caso de uma startup, isso pode se refletir por meio da aplicação de recursos que podem ser necessários para que esse projeto tenha condições de crescer dentro de sua área, como um investimento de capital do próprio empreendedor que confia em seu projeto.

Investimento seed

Tal modelo de investimento se associa diretamente ao tópico anterior, por se tratar de uma aplicação semente, ou seja, lidando com o aporte financeiro inicial, que permita com que um negócio consiga se estabelecer no mercado e adotar as primeiras ações em sua expansão.

Investidor anjo

Enquanto os sistemas citados estão associados a um investimento próprio muitas vezes, o investidor anjo já possui um caráter exclusivamente terceiro, no qual um indivíduo ou um grupo empresarial resolve apostar na ideia de construção de casas populares.

Oferecendo o investimento necessário para que essa startup específica, com foco no ramo de construções sociais, tenha condições de se ampliar dentro do mercado, diante da identificação de um alto retorno financeiro para tais investidores.

Incubadoras e aceleradoras

Tais modelos são colocados em prática por instituições que buscam auxiliar negócios pequenos a se difundirem no mercado, no caso das incubadoras oferecendo todo o investimento necessário, até que tais startups consigam se sustentar sozinhas.

Enquanto isso, as aceleradores trabalham com o mesmo tipo de sistema, porém adotando um sistema de investimento mais complexo, oferecendo ajuda em diferentes formas, tais como:

Consultoria;

Treinamento;

Suporte financeiro;

Participação.

Tudo o que for preciso para que um modelo diversificado de serviço de demolição tenha chances de oferecer os seus serviços para os mais diferentes públicos. Desde um mercado inovador até um de perfil tradicional, recebendo uma participação acionária para isso.

Sistemas venture

Por último, é importante o sistema de investimento venture, como o venture capital, que envolve a compra de uma participação financeira em um projeto e o Corporate Venture Capital (CVC), um capital de risco corporativo.

O segundo funciona por meio de um fundo a ser criado por uma empresa de segurança do trabalho, por exemplo, com esse valor sendo usado para investir em startups e novos negócios que possam apresentar algum interesse para a companhia.

E ainda no ramo dos projetos de ventures se destaca o venture building, que se trata de organizações que usam de seus recursos para montar startups próprias, utilizando de diversos conceitos citados anteriormente, como incubadoras e aceleradoras.

Diante de tais opções é preciso somente adotar as estratégias corretas, para que seja possível encontrar investidores interessados em suas startups.

Como encontrar um bom investidor

Para encontrar um investidor que acredite em sua startup é preciso adotar uma série de etapas, a começar pela própria estruturação do seu projeto, colocando no papel qual o objetivo do seu negócio atualmente e a posição que você busca alcançar no futuro.

Diante disso é importante realizar o seu pitch para o mercado investidor, com a criação de um documento, tal como uma apresentação, que informe a possíveis aplicadores de capital sobre as oportunidades que eles terão ao investir em seu projeto.

Para que assim um projeto digital de administração de condomínios consiga conquistar a atenção de nomes importantes dentro do setor de investimentos, que se coloquem dispostos a investir em tal empreendimento.

Sendo importante destacar características associadas ao projeto, assim como a equipe que trabalha por trás desse processo de expansão de um novo negócio, demonstrando empenho e confiança para esses possíveis investidores.

Junto a isso é preciso somente recorrer a espaços ideais aos quais tais investidores possam estar presentes, como feiras e convenções voltadas ao setor de investimento, sendo importante reconhecer o momento ideal de crescimento do seu negócio.

Para que assim, essa mesma confiança interna em um projeto possa ser transitada também para empresas e empresários que possam se mostrar interessados em apostar no seu projeto, levando uma startup a se tornar um projeto de maiores estruturas.

