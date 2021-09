Como gerenciar equipe na indústria: 6 formas de ter sucesso

Aprender como gerenciar equipe na indústria não é um bicho de sete cabeças. Pelo contrário, quando temos disposição para descobrir outras técnicas interessantes, o processo fica ainda mais fácil.

A partir de agora, vamos listar diversas dicas para que você aprenda como ter mais sucesso na gestão, garantindo ótimos resultados para sua equipe. Acompanhe!

1- Revise o fluxo de trabalho

O primeiro passo é fazer uma revisão do fluxo de trabalho. Aqui, é importante avaliar a hora em que os insumos e matérias-primas são enviadas para a empresa até o momento que elas são despachadas para o consumidor.

Você precisa fazer uma avaliação completa de todas as etapas e tarefas, quais são os membros do time responsáveis por cada função e quais são as ferramentas envolvidas.

Dessa forma, será mais fácil registrar todos os dados e compreender com clareza como funcionam os processos, quais são os pontos positivos e quais são aqueles que precisam ser ajustados para potencializar os resultados.

2- Automatize os processos

A automatização de processos também tem relação com a análise do fluxo de trabalho. Isso porque, por meio dessa tarefa, é possível definir estratégias e planos de ações para melhorar as fases, especialmente aqueles que não estão de acordo com as necessidades da empresa.

Você também consegue entender quais são os processos que precisam ser excluídos ou são considerados improdutivos. Em um primeiro momento, essa etapa pode ser cansativa, mas traz resultados interessantes para o sucesso da empresa.

3- Identifique os gargalos

Os gestores que não conseguem identificar gargalos estão cada dia mais distantes de conquistar os objetivos do seu negócio. Isso porque, eles impactam diretamente no ciclo de produção e na performance da equipe.

Por isso, você precisa investigar quais são os problemas que estão deixando os processos mais lentos, tarefas extras que prejudicam a conclusão do projeto ou bloqueiam o desenvolvimento do fluxo, equipamentos que não conseguem suportar a capacidade de produção, entre outros.

Ao monitorar os gargalos de perto, é mais fácil solucionar os problemas complexos, identificando o gasto envolvido como, por exemplo, a substituição de uma ferramenta e o retorno desse investimento.

4- Aplique a metodologia lean

Outra dica interessante para potencializar a produtividade do seu time é contando com o apoio das novas metodologias que surgem no mercado. Sem dúvidas, a lean manufacturing é uma das mais importantes.

Trata-se de uma estratégia que tem como proposta focar na melhoria contínua. Ela procura técnicas para excluir os desperdícios e encontrar formas de garantir o aproveitamento de recursos com mais eficiência.

A metodologia lean na indústria é responsável por causar diversos tipos de otimizações na indústria. Conheça abaixo quais são as mais importantes.

Foco em superprodução;

Excesso de estoques;

Período de espera entre as etapas;

Número de defeitos;

Tarefas desnecessárias da equipe;

Custos excessivos com transporte;

Excesso de processamentos;

Habilidades subutilizadas.

5- Trabalhe com os melhores equipamentos

Uma forma de motivar a equipe é sempre oferecer equipamentos de qualidade para os colaboradores. A grade de piso, por exemplo, quando é feita em aço carbono ao natural, galvanizado a fogo e até em aço inoxidável, consegue unir qualidade, durabilidade e eficiência.

Vale a pena conhecer grades de piso no site da Furaço, uma das principais referências no mercado.

6- Invista na capacitação dos colaboradores

Para conquistar resultados positivos em seu negócio, vale a pena investir na capacitação dos membros da equipe. Dessa forma, eles conquistam mais conhecimento e, sem dúvidas, executarão as tarefas com mais assertividade e confiança.

Após descobrir como gerenciar equipe na indústria, siga-nos nas redes sociais e conheça outras orientações que impactam nos resultados positivos do seu negócio.