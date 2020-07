Como evitar as olheiras com hábitos simples

É inegável a importância de uma boa noite de sono, mas com um volume de trabalho cada vez mais intenso pode ser complicado conseguir as tão sonhadas 8 horas de sono diário. E essa falta de rotina pode ser sentida no corpo inteiro, inclusive na pele.

As olheiras são um claro indicador de falta de descanso. Mas, segundo especialistas, alergias, exposição desprotegida ao sol, envelhecimento, eczemas e até a genética também podem influenciar no aparecimento de manchas escuras ao redor dos olhos.

Se você está cansada de parecer cansada, oferecemos alguns truques e dicas caseiros para ajudar a combater as olheiras. Se você usar um creme para a área dos olhos combinado a estes conselhos, o efeito será ainda mais potente.

Óleo de côco

O óleo de coco contém uma alta concentração de ácidos graxos de cadeia pequena. Esses ácidos graxos podem ajudar a reduzir a inflamação e aumentar a circulação sanguínea, duas das causas das olheiras. Antes de ir para a cama, massageie óleo de coco na zona por 30 segundos. Os resultados podem demorar algumas semanas em aparecer.

Pepino

Além de saboroso, o pepino também é a solução perfeita para as olheiras. Ele contém vitamina K, que aumenta a circulação sanguínea e reduz a coagulação. Fatias geladas colocadas nos olhos podem fazer o sangue bombear e apagar qualquer vermelhidão.

Leite frio

O leite contém ácido lático, um alfa hidroxiácido. Os hidroxiácidos alfa atuam como esfoliantes quando aplicados à pele, suavizando rugas, limpando os poros e restaurando. Muitos produtos vendidos sem receita contém ácido lático, fazendo do leite uma solução acessível e eficiente para as olheiras. Mergulhe duas bolas de algodão no leite frio e coloque-as sob os olhos para obter um remédio natural.

Tomates

Os tomates contêm licopeno, um pigmento responsável por dar-lhes sua cor vermelha brilhante tão característica. O licopeno também é um antioxidante que reduz a inflamação e impede a coagulação do sangue. Mergulhe algumas bolas de algodão no suco espremido de um tomate e, em seguida, passe um pouco do suco sob os olhos, deixando-o descansar antes de enxaguar.

Saquinhos de chá

O chá contém muitos antioxidantes benéficos para todo o corpo, incluindo as olheiras. Coloque dois saquinhos de chá em água quente e coloque-os na geladeira até esfriar um pouco. Drene a água em excesso e coloque-os sobre os olhos.

Batatas

Se você não tem pepinos na geladeira, as batatas são um ótimo substituto para o tratamento de olheiras. As batatas contêm vitamina C, um antioxidante conhecido por tratar do resfriado comum a doenças oculares. Os antioxidantes reparam as células danificadas da pele e reduzem a produção de melanina, uma das causas de manchas escuras. Depois de retirar a pele da batata e lavá-la completamente, pique a batata em fatias e coloque uma sobre cada olho.

Água de rosas

Estudos comprovaram que a água de rosas é um produto anti-inflamatório que acalma a pele, restaura a vitalidade e elimina a vermelhidão. Quando adicionado ao seu regime de beleza diário e noturno, pode melhorar a pele e eliminar os círculos oculares. A água de rosas pode ser comprada em qualquer loja de beleza ou feita em casa fervendo rosas orgânicas em água. Mergulhe alguns discos de algodão de maquiagem em água de rosas, coloque-os diretamente nas pálpebras fechadas, sente-se e relaxe.

Foto:Unsplash.com