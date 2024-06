Eve Air Mobility lança segundo vídeo do protótipo do eVTOL

Novo vídeo apresenta Alice Altíssimo, VP de Gerenciamento de Programas & Operação

Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW) lançou hoje um segundo vídeo de seu primeiro protótipo do eVTOL em escala real, enquanto a produção da aeronave continua em sua planta no Brasil. A Eve divulgou o vídeo em seus canais de mídia social e continuará compartilhando mais atualizações nos próximos meses.

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1OYS9s4JBmI

“Na Eve, temos a vantagem de ter uma equipe incrível de quase 1.000 funcionários ajudando a tornar isso possível. Isso inclui tanto funcionários em tempo integral quanto engenheiros da Embraer que estão trabalhando como parte deste esforço”, disse Alice Altíssimo, VP de Gerenciamento de Programas & Operação da Eve. “Hoje, a construção do nosso primeiro protótipo está bem encaminhada. Como você pode ver aqui, os pilones e as asas estão tomando forma, e estamos fazendo um progresso incrível.”

