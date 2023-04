Como escolher o cardápio de uma festa?

A organização de uma festa sempre requer responsabilidade e muita paciência para sempre encontrar tudo o que você procura com qualidade e, lógico que com um preço bom também. Além de focar na decoração, música e até mesmo nas lembrancinhas de uma festa, independente da finalidade dela, alimentação com comidas e bebidas é algo que precisa ser bem analisado para agradar todos os convidados.

Então, seja uma festa infantil, de debutante ou até mesmo de casamento, a escolha do cardápio da festa pode fazer toda diferença na hora das pessoas falarem o que acharam do evento para você. Lembre-se de que você precisa pensar nos gostos da maioria das pessoas e se elas consomem de tudo também.

Pensando nisso, separamos algumas dicas a seguir para você saber montar um cardápio de uma festa boa com promoção de açúcar, prático e delicioso, que agrada a todos. Confira:

Pense em alimentos que não tem erro

Muitas vezes as pessoas em determinadas festas procuram fazer um cardápio diferenciado, com pratos exóticos que surpreendem os convidados. Porém, acaba sendo um pouco perigoso esse tipo de escolha já que podem ser sabores que nem sempre vão agradar todo mundo.

Uma ótima dica é escolher alimentos que não tem erro e que com certeza vão agradar a maioria das pessoas pelo menos. Dessa forma, salgados como coxinha, bolinho de queijo, esfiha dentre outros são uma excelente opção e claro, doces como brigadeiro de leite em pó, com frutas, etc. Por mais que sejam simples, podem ser servidos de forma mais sofisticada dependendo da finalidade da comemoração e com certeza será uma opção deliciosa para as pessoas apreciarem.

Lembre se das pessoas com restrições

Se você conhece pessoas que vai convidar que às vezes são diabéticas, veganas ou intolerantes à lactose, por exemplo, não se esqueça de focar na alimentação desse público também, para que se sintam satisfeitos e apreciem os pratos servidos.

Desse modo, sempre lembre-se de colocar no cardápio alguns pratos sem lactose, outros feitos apenas com legumes e verduras, alguns com pouco teor glicêmico, para que realmente todos os convidados se sintam abraçados na ocasião e aproveitem a parte de alimentação também.

Além disso, serve um café em promoção em alguns momentos que muitas pessoas acabam gostando.

Sobremesas práticas

Pensar em sobremesas muito diferenciadas também pode ser um erro, pois pode acabar causando estranheza no paladar de muitas pessoas. Optar pelo simples e delicioso é sempre uma ótima opção.

Por isso, foque em doces com achocolatados, frutas mais comuns como morango e uva que acabam indo muito bem nas sobremesas, doces à base de leite condensado, dentre outros. Assim, além de economizar com certeza nas sobremesas, você e os seus convidados se deliciaram completamente.

Imagem de Piotr por Pixabay