Dicas de lembranças para casamento

Sempre que os noivos decidem começar a preparar o casamento, começam a chegar as dúvidas do que escolher, qual a temática preferir, quem convidar, dentre outros fatores. Em meio à todos esses desejos e escolhas a serem feitas para a cerimônia, estão também as lembranças para os convidados que não podem faltar.

Muitas pessoas acabam decidindo por oferecer algo de comer como doces com distribuidora de leite em pó ou bolinhos, outros decidem presentear com algo que vai durar mais tempo como chaveiros ou até mesmo chinelos. Porém, todas as escolhas precisam ter a cara dos noivos e representar o casal de alguma forma.

Pensando nisso, podemos iniciar já dando a dica de que escolher algo comestível acaba fazendo com que a lembrança seja mais afetiva e delicada, além de mais prática e acessível também. Acompanho algumas dicas que separamos a seguir:

Suspiros

Atualmente, os suspiros são doce que estão aparecendo cada vez mais nas cerimônias de casamento entre casais românticos. Isso porque dá para fazer um trocadilho com esse doce na hora de entregar esta lembrancinha para os convidados no final do casamento.

Muitas pessoas acabam escolhendo esse doce e colocando um bilhete no qual pode falar que as pessoas fiquem suspirando durante a cerimônia, o que o casamento arranca suspiros dos convidados, dentre outras frases que acabam fazendo sentido. É uma ótima dica de lembrancinha em conta e que encantará com certeza os convidados.

Você pode aproveitar a promoção de açúcar e até mesmo fazer este doce em casa.

Bem casado

Obviamente que o bem casado não poderia ficar de fora dessa lista. É uma sobremesa clássica, fácil de ser feita com fornecedor de açúcar cristal e com a cara do casamento, pois o seu nome já diz isso. Hoje em dia você pode oferecer bem casados tradicionais de doce de leite, ou então reinventar o sabor e deixar mais a cara dos noivos, com recheios que eles mais gostam, por exemplo.

Uma ótima opção escolher dois sabores diferentes de bem casados que os convidados serão mais de uma opção para escolher a lembrancinha para levar para casa. É prático e delicioso.

Bolo de pote

Sempre que tem bolo no casamento, nem sempre as pessoas acabam tendo tempo para comer este doce, já que durante a festa muitas bebidas e comidas são fornecidas para os convidados. Oferecer um bolo de pote de lembrancinha do casamento faz com que as pessoas possam experimentar o sabor do bolo oficial do casal e se deliciar após a festa também.

Uma boa opção é a de colocar estes bolos em vidros com tampa que podem ser reutilizáveis depois do consumo. além disso, os recheios do bolo também podem ser variados, como adicionar o recheio do bolo oficial, como também alguns outros mais sofisticados como colocar geleias de frutas, músicas, entre outros. Você também pode optar pela versão sem recheio e servir com um café barato e de qualidade ao mesmo tempo.

Imagem de Pexels por Pixabay