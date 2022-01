Tudo sobre palavras-chave de cauda longa

Palavras-chave de cauda longa podem ser uma estratégia simples e eficaz para conseguir mais visualizações no seu blog. Saiba como usá-las da forma certa

Muitas pessoas acreditam que o blog está morto e que o cenário é altamente competitivo, de forma que não valeria a pena fazer uso dessa ferramenta em uma estratégia de marketing digital.

No entanto, o blog continua sendo uma ferramenta extremamente eficaz de tráfego orgânico, e é o dever de uma agência especializada em SEO trabalhar bem o blog de seus clientes.

As técnicas de SEO (sigla para Search Engine Optimization, do inglês) ajuda a tornar o texto mais amigável ao Google, de forma que ele mostre o seu site para mais pessoas.

Portanto, cuidar do SEO é fundamental para um blog que gere engajamento e vendas. E, entre as técnicas de otimização de motores de busca, o uso de palavras-chave de cauda longa merece destaque.

O que é e como funcionam as Palavras-chave de Cauda Longa?

Uma palavra-chave de cauda longa é um tipo de palavra-chave com menor procura do que palavras-chave mais volumosas, de forma que elas conseguem alcançar públicos mais nichados, apesar de seu menor volume de buscas.

Para citar um exemplo extremo ao universo de blog e mídias sociais: em um shopping, existem várias lojas de roupas. No entanto, é comum ver lojas nichadas para bebês, para o público feminino, para pessoas plus size e diversas outras áreas.

Assim, o princípio da palavra-chave de cauda longa é o mesmo: ao invés de colocar como foco o rankeamento para uma palavra-chave concorrida, o redator usa termos menos procurados e com menos concorrência.

Por exemplo: a palavra “dieta” gera um volume imenso de buscas, mas, ao mesmo tempo, é extremamente concorrida. Basta digitar no Google e ver que centenas (ou até mesmo milhares) de blogs buscam rankear para ela.

Por outro lado, ao usar o termo “dieta carnívora”, apenas as pessoas interessadas nesse tipo de dieta específica buscarão pelo termo.

Dessa forma, ainda que o termo seja muito menos buscado, existem menos blogs concorrendo para rankear para a palavra-chave, sendo essa uma grande oportunidade para sites com menos audiência.

Qual a vantagem de usar Palavras-chave de Cauda Longa?

A vantagem de usar palavras-chave de cauda longa é, principalmente, a de que esses termos costumam ser muito menos concorridos.

Isso faz com que um blog com menos autoridade perante o Google consiga rankear para esse termo com mais facilidade — algo que não acontece em palavras-chave com muito volume de procura.

Sendo assim, é muito importante ter uma estratégia para buscar palavras-chave de cauda longa dentro do seu nicho, além de verificar a concorrência usando as ferramentas do próprio Google e ferramentas externas.

Outro ponto positivo é que a audiência que acessa o seu site passa a ser mais qualificada, uma vez que ela está atrás de uma informação específica.

Nesse caso, alguém que procura pelo termo “dieta carnívora” pode estar muito mais disposto a comprar algum produto que você ofereça, como um infoproduto ensinando como colocar essa dieta em prática ou um e-book com receitas que se encaixam na dieta.

Portanto, é uma estratégia usada por muitas empresas prestadoras de serviços e vendedoras de infoprodutos para começar o seu relacionamento com o cliente.

Por exemplo: o usuário procura por uma palavra-chave de cauda longa, acha a informação no blog, entra nele, se inscreve em uma newsletter para receber um material gratuito e, após uma série de e-mails de relacionamento, compra um produto.

Cuidados ao usar Palavras-chave de Cauda Longa

Existem dois cuidados importantes ao lidar com palavras-chave de cauda longa para que essa estratégia possa ser usada de forma mais eficiente.

O primeiro deles é tomar cuidado para não acabar selecionando uma palavra-chave nichada em excesso.

Por exemplo: ao invés de usar a palavra-chave “como montar piscina de plástico”, a empresa faz um artigo com foco no termo “como montar piscina de plástico marca X modelo Y”.

Claro que a resposta ficará mais específica e solucionará o problema de alguns clientes. No entanto, pode ser que pouquíssimas pessoas procurem instruções para montar aquele modelo exato de piscina.

Outro ponto é ficar apenas na cauda longa para sempre. Conforme o seu blog aumenta em autoridade e passa a ser reconhecido como referência no seu nicho, é possível passar a buscar alguns termos mais concorridos.

Com o aumento na autoridade, pode ser que o seu blog consiga rankear mais facilmente através do uso de palavras-chave volumosas.