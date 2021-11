4 peças confortáveis para qualquer ocasião

Saiba fazer combinações estilosas e confortáveis para diversas ocasiões.

Quando o assunto é moda masculina é comum que surjam várias dúvidas entre os homens, já que conteúdos com esse tema não são tão populares como os sobre roupas femininas, por exemplo.

Mas engana-se quem pensa que existem poucas opções de combinações de roupas para homens. Isso acontece porque a maneira como nos vestimos, além de mostrar os nossos gostos pessoais, também diz muito sobre a nossa própria personalidade.

Pensando nessa questão, que existem diferentes tipos de personalidades e gostos pessoais, a moda acompanhou essa demanda e atualmente oferece muitas opções de roupas para homens também. Nessas combinações também é possível pensar em looks com um tênis confortável, por exemplo, que também reflete bastante de cada estilo.

Neste artigo falaremos sobre 5 peças diferentes e confortáveis que poderão ser usadas tanto no trabalho quanto em situações casuais. Acompanhe!

1. T-shirt básica

Ter mais de uma t-shirt básica no guarda-roupa é a nossa primeira dica para variar no estilo e se vestir de maneira confortável. Uma camiseta que pode ser lida como básica pode ser combinada de diferentes maneiras, o que faz com que essa peça seja extremamente versátil.

No trabalho, por exemplo, uma t-shirt básica branca ou preta pode ser combinada com uma jaqueta de cor neutra (como cinza ou verde musgo) e transmitir uma ideia de profissionalismo e bom gosto.

O calçado para essa combinação pode ser um tênis macio, com cores discretas, já que a ideia é justamente uma combinação mais séria. Outra opção de sapato é uma bota com cadarço, que combina bastante.

2. Camisa xadrez

A camisa xadrez é um clássico que nunca sai de moda e, nos últimos anos, voltou com tudo. Essa peça é confortável e versátil, além de combinar com muitas opções de calças e bermudas.

Para um passeio de dia uma ótima combinação com a camisa xadrez é uma bota ou tênis com bermuda. A camisa pode ser usada tanto fechada, ou aberta com uma t-shirt básica por baixo.

Mas ao escolher a camisa xadrez é necessário prestar atenção: não escolha cores que briguem entre si para as peças complementares do look. Se você escolheu cores chamativas como vermelho, verde ou azul, a bermuda ou calça podem seguir tons mais neutros, como é o caso do preto.

3. Casaco de tricô

Os casacos de tricô são aquelas peças que quando vestimos parece que estamos recebendo um abraço, tamanho o conforto do tecido.

Além desse conforto, um casaco de tricô deixa a combinação de peças muito mais estilosa e despojada. Ao escolher um casaco de tricô, é possível optar por aqueles de apenas uma cor ou apostar em peças estampadas e coloridas.

Independentemente do modelo de casaco de tricô que você escolheu, saiba que ao colocar essa peça você estará confortável e não passará frio quando a temperatura cair. Existem as opções sem botão e também os cardigans, que são elegantes e sofisticados.

Se o casaco for de uma lã um pouco mais fina, é possível usar uma jaqueta de couro ou uma parka por cima. Essa combinação também dá um ar de maior seriedade à peça de tricô.

4. Tênis confortável

Mais do que pensar em combinações diferentes e estilosas, é imprescindível considerar o conforto nos pés. Nada adianta estar com um calçado tido como estiloso se ele não oferece o mínimo de conforto.

Aposte em tênis macios e confortáveis com cores que sejam fáceis de combinar com outras peças de roupa. Os tênis são opções tanto para o dia a dia no trabalho quanto para passeios, portanto, não deixe de investir em modelos que te agradem.