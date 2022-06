Réveillon On Board 2023: maior evento no mar já realizado no país terá Anitta, Alok, Dennis e Dilsinho, entre mais de 20 atrações

Anitta, Alok, Dennis, Vintage Culture, Dilsinho, Pedro Sampaio, Henrique & Juliano, Matheus Fernandes, Mari Fernandez, Nattan, Rooftime, Sevenn, Menos é Mais e Felipe Ret, entre muitos outros, se apresentam no maior réveillon do país

Festa no transatlântico italiano Costa Firenze acontece entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, com direito a assistir aos fogos da virada na Praia de Copacabana, e terá mais de 20 atrações em sete noites de música.

Ingressos já estão à venda em reveillononboard.com.br e http://www.ingresse.com

Maior festival de réveillon já realizado em nossos mares, o Réveillon On Board 2023 acontecerá entre os dias 26 de Dezembro e 2 de Janeiro e irá proporcionar ao público o melhor das principais festas espalhadas pelo Brasil em um só lugar. Imagine ter em um só pacote os principais nomes das paradas de sucesso, um serviço internacional e viver em uma ilha de alegria flutuante, cercada de mar por todos os lados. Essa será a realidade para um seleto grupo de felizardos que garantirá sua cabine no Réveillon mais comentado nas redes sociais desde o seu lançamento.

A bordo do imponente navio italiano Costa Firenze, ambientado com inspiração na cidade de Florença, os passageiros estarão hospedados em um verdadeiro hotel cinco estrelas com todo o luxo e conforto, com serviço “all inclusive” e Open Bar Premium, e ainda curtirão um lineup variado, com mais de 20 atrações que se apresentarão em três palcos durante as sete noites.

Anitta abrirá os trabalhos com seu repertório de hits. Grandes DJs do país, como os gigantes Alok, Vintage Culture, Dennis e Pedro Sampaio irão comandar as pistas, também animadas pelo trio Rooftime e pelos DJs Santti, Sevenn, KVSH, LIU e Malifoo. As “baladas” no navio ainda terão o reforço do rap de Filipe Ret

Sucessos não faltarão para os amantes do forró e pagode: Dilsinho aporta com todo o seu romantismo ao lado de Menos é Mais e DDP Diretoria, e o forró marcará presença com Nattan, Matheus Fernandes e Mari Fernandez .

A música sertaneja não ficará de fora e vai embalar muitos corações com Henrique & Juliano, Hugo & Guilherme, Clayton & Romário e Murilo Huff. É música para todos os gostos para não deixar ninguém ficar parado!

“Seguramente este será o mais icônico cruzeiro que estará ancorado na Praia de Copacabana na virada do ano, a maior festa de Réveillon do mundo. Não sabemos de outra operação desse porte no entretenimento a bordo, seja no Brasil e em outros circuitos internacionais” diz Renan Coutinho, CEO da Feeling Eventos e sócio da On Board, que opera, a partir de 2022, um calendário de shows e festivais em alto mar.

Na noite de 31 de dezembro, o Costa Firenze estará ancorado na Praia de Copacabana, para proporcionar aos passageiros uma imagem única dos fogos da mais famosa comemoração de fim de ano do mundo e participar de uma festa inesquecível. O cruzeiro começa e termina no porto de Santos e passará pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Ingressos para o Réveillon On Board 2023 já estão à venda em reveillononboard.com.br ou no site da Ingresse – http://www.ingresse.com, canal de venda oficial do projeto.

Costa Firenze: Luxo, Arte e Fantasia

O Costa Firenze é o mais novo navio da Costa Cruzeiros a navegar pela costa brasileira. Sua arquitetura é inspirada na cidade italiana de Florença e oferece acomodação 5 estrelas, conforto e elegância, além de entretenimento, lazer e bem-estar para todas as idades!

O transatlântico possui 969 cabines com varanda, 4 piscinas, 13 restaurantes e 7 bares, e é no momento a estrela da empresa italiana, com enorme teatro, lounges, cassino, SPA, salões de dança e jogos, entre muitas outras mordomias.

O passageiro poderá provar pratos assinados por chefs de renome mundial em um verdadeiro tour gastronômico internacional, além de uma seleção incrível dos melhores vinhos italianos.

A viagem vai ter a atmosfera da cidade da arte por excelência, Florença: grandes obras de arte são exibidas em todo o navio, enquanto os ambientes ao ar livre, com suas piscinas, espreguiçadeiras e guarda-sóis fazem o passageiro se sentir na própria Riviera italiana.

ON BOARD Eventos

A On Board Eventos foi fundada com o objetivo de promover o mercado de eventos temáticos em alto mar no Brasil e no mundo, contando com um time de profissionais especializados no mercado de entretenimento em eventos e em navios de cruzeiro.

A empresa tem parceria exclusiva com a gigante Costa Cruzeiros para a realização de eventos e shows em seus navios luxuosos e modernos, proporcionando momentos e experiências únicas para seus passageiros.

Unindo pessoas, paixões, sonhos e transformando a experiência de navegar ao realizar os maiores cruzeiros temáticos do mundo, a On Board tem a solução perfeita para pessoas que idealizam e sonham se divertir perto de seus artistas favoritos em um cruzeiro com um navio único e diferenciado.

Réveillon On Board 2023

Por MIDIORAMA