Engana-se quem pensa que aprender como cuidar do seu pet em casa no verão é tão simples como nas outras estações dos anos. É importante ter atenção com alguns detalhes que influenciam na saúde do seu melhor amigo.

Para evitar futuros problemas, desenvolvemos uma lista com diversas dicas para que o seu Pet aproveite a alta temperatura da melhor forma. Acompanhe!

Tenha cuidado na hora de sair com o Pet

O primeiro passo é ter um cuidado especial com a hora do passeio. Opte pelo horário antes das 10h da manhã ou após as 17h para sair com o seu melhor amigo. Esses períodos são indicados porque a temperatura está mais baixa.

Antes de sair de casa com o Pet, recomendamos pisar descalço com os seus pés na calçada. Se estiver muito quente, deixe o passeio para outra hora. Caso contrário, poderá queimar as patinhas do animal.

Incentive o Pet a beber água

Um dos erros mais comuns entre grande parte dos tutores é não levar água ao sair de casa com o Pet. O mais indicado é hidratar o animal a cada 20 ou 30 minutos.

Em sua residência, vale a pena colocar potes de água fresca em vários cantos da casa. A regra é clara: quanto mais água o animal consumir, melhor para a saúde do Pet.

Escolha o melhor local para passear com o seu melhor amigo

O passeio com o seu melhor amigo não pode ser feito de qualquer forma. Além de ter um cuidado especial com a temperatura, é necessário escolher o espaço em que levará o seu Pet. Os parques e pracinhas são ótimas sugestões e agradam bastante os animais.

Por outro lado, evite ambientes fechados com pouca ou nenhuma ventilação. A alta temperatura pode trazer problemas graves para a saúde do Pet, como intermação.

Esse problema ocorre quando a temperatura do corpo ultrapassa os limites que facilitam a substituição de calor com o ambiente. Os órgãos do animal não trabalham da mesma forma, podendo levar o Pet, inclusive, à morte.

Aumente a frequência de banho

Geralmente, os tutores têm o hábito de dar um banho no Pet a cada quinze dias. No verão, a regularidade pode ser semanal. Ela é muito importante porque ajuda a refrescar o seu melhor amigo.

Se você tem o hábito de dar banho em casa, dê preferência à água em temperatura ambiente. Outra dica interessante é secar o Pet em temperatura média. Esse processo pode ser feito com o auxílio de um secador.

Proteja o animal contra parasitas

O verão é a estação do ano perfeita para os parasitas. Afinal, eles se acumulam com bastante frequência nos Pets. Uma forma de evitar esse tipo de problema é aplicar o anti-pulgas. O mais indicado é procurar o veterinário para que ele mostre qual é o melhor produto para o seu melhor amigo.

Ao chegar de um passeio com o Pet, analise se o bichinho está com pulgas, parasitas e carrapatos.

Passe protetor solar no Pet

Se você tem cães e gatos com pele clara, nunca é demais lembrar o quanto é importante passar protetor solar. Você deve aplicar o produto nos locais onde não contém pelos. Dê preferência para barriga, focinho e orelhas. Ele ajuda a prevenir o câncer de pele.

Aqui, vale um alerta importante: evite passar o protetor solar de humanos. Isso porque, esses produtos podem trazer problemas graves para a saúde do seu melhor melhor amigo.

