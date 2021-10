Café lovers: veja uma playlist dedicada à paixão nacional, o café

Você também ama café? Aproveite esta playlist especialmente criada pelo Museu do Café.

De manhã cedinho, depois do almoço ou de tarde, o cafezinho já virou marca registrada na rotina de muita gente. A bebida está presente em 97% dos lares brasileiros e já é a segunda bebida mais consumida no país, atrás apenas da água.

De um pingado por R$3 a um café superespecial por R$40, as cafeterias estavam em alta antes da pandemia e prometem voltar com tudo com a reabertura completa do comércio. A boa notícia é que a paixão nacional não caiu no esquecimento no home office. Muito pelo contrário: a procura pelo café aumentou 35%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC).

Se você também é fã do café e tem momentos especiais apreciando essa bebida no dia a dia, confira uma playlist especialmente dedicada a ela, além de saber mais sobre seus benefícios para a saúde.

Origem do café

Estima-se que a descoberta do café se deu há cerca de três mil anos em Kaffa, na região central da África, que emprestou seu nome à bebida. Porém, foi em Moca, na Arábia, que a planta encontrou o clima ideal para prosperar e ficou tão conhecida na região que a expressão “Café Moca” se popularizou rapidamente.

No Brasil a bebida é tão especial que ganhou até data para comemorar: 24 de maio, Dia Nacional do Café.

Benefícios do café para saúde

Quando falamos de café, logo se pensa na cafeína, famoso energético natural que promete deixar os fãs da bebida mais despertos, concentrados e ativos.

Segundo pesquisadores da Harvard School of Public Health, o café também diminui o risco de depressão, uma vez que a cafeína age estimulando o sistema nervoso central, capaz de aumentar a produção dos hormônios que causam a sensação de bem-estar, como dopamina e serotonina.

A chave para aproveitar todos os benefícios do café está no equilíbrio: até três xícaras por dia podem trazer benefícios para a saúde. Em excesso, pode levar à insônia, taquicardia ou hiperatividade. Além do famoso cafezinho depois do almoço, a bebida pode ser aproveitada em preparações como bolos, tortas e biscoitos.

Para aproveitar melhor o sabor marcante da bebida, aqui vão duas dicas:

tente reduzir gradativamente o açúcar no café, assim você sente o sabor verdadeiro da bebida e reduz a ingestão de calorias durante o dia;

não deixe a água ferver para passar o café. Utilize água filtrada e aquecida, pois a tendência é que a água fervente acentue o amargor do café. A recomendação média da temperatura é entre 91 e 96 graus para um bom café.

Quer incrementar o café do dia a dia? Confira algumas sugestões:

– salpique canela em pó no café pronto;

– coloque calda de chocolate no fundo do copo;

– salpique chocolate em pó no fundo do copo;

– substitua o leite tradicional por leite de coco.

Para aproveitar ainda mais a experiência com o café, que tal um playlist especial?

Playlist para os apaixonados por café

Quem ama café vai adorar esta playlist desenvolvida pelo Museu do Café, uma verdadeira homenagem musical para a bebida mais amada do nosso país. Aproveite a ideia para ter um momento de lazer, memória afetiva e aconchego, desfrutando do seu cafezinho.

Cotidiano – Chico Buarque Cafezinho – Doris Monteiro Café com pão – Leci Brandão Café da manhã – Roberto Carlos Dois cafés – Tulipa Ruiz O poderoso café – Paula Cavalciuk Café com leite – Alexandre Pires Café forte – Gragoatá Café – Jorge Ben Jor Café soçaite – Maria Bethânia

Estas são apenas as 10 primeiras músicas. Confira e ouça a lista completa aqui no Spotify. Dê play agora mesmo!