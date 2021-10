K-beauty: skincare coreano

Conheça as etapas do skincare coreano e como aplicá-lo na sua rotina de cuidados!

Você já ouviu falar no K-Beauty? Ele é o método utilizado pelas coreanas para realizar seu skincare diário e que, com a popularização da cultura K-pop, está começando a ficar cada vez mais conhecido pelas brasileiras.

No método do K-Beauty, o skincare possui dez passos essenciais de cuidados para serem feitos diariamente. Porém, mesmo que você não tenha produtos para pele de origem coreana, você pode começar a fazer esse skincare e adaptá-lo com os produtos brasileiros.

Conheça em mais detalhes quais são os dez passos que fazem parte do skincare coreano para você poder começar a utilizá-lo!

10 passos da rotina de beleza coreana

Por mais que a quantidade de etapas deste cuidado com a pele seja maior, ele ainda se baseia nos três pilares do skincare que são a limpeza, hidratação e proteção. Porém, o K-Beauty fornece um skincare que é mais aprofundado nessas etapas principais, fazendo com que ele traga resultados melhores para a pele.

1. Limpeza com óleo

O primeiro passo do skincare coreano segue o mesmo que utilizamos, que é realizar a limpeza do rosto. Porém, no K-Beauty essa limpeza inicial é feita com produtos à base de óleo.

Podemos encontrar demaquilantes assim aqui no Brasil que são aplicados no rosto com as mãos, fazendo uma massagem para derreter a maquiagem. Após passar o produto, você deve limpar o seu rosto com água para retirar o óleo e resquícios de maquiagem, evitando assim que sua pele fique oleosa.

2. Higienização

Após ter enxaguado corretamente seu rosto pode ser que ainda fiquem alguns resquícios do óleo na pele, por isso o segundo passo do K-Beauty é a higienização, dessa vez utilizando produtos à base de água, como os sabonetes faciais comuns que você já deve ter em casa.

3. Esfoliação

Na rotina coreana o rosto é esfoliado todos os dias, e por mais que essa prática não seja comum no Brasil, ela pode ser facilmente implementada sem agredir o seu rosto. O segredo é utilizar esfoliantes faciais diários, que esfoliam a pele de forma mais leve.

4. Tonificação

O tônico é um produto muito importante porque ele consegue remover resíduos das camadas mais profundas da pele, além de ajudar a deixar o pH mais equilibrado. Por conta disso, essa etapa está na rotina de skincare coreano já que é um produto muito utilizado por elas.

5. Essências

Essa etapa é a que difere a rotina de skincare coreana das demais. As essências são parecidas com os séruns, mas são mais líquidas e podem conter diferentes ingredientes como águas florais ou hidrolatos que ajudam a refrescar a aparência da pele.

6. Tratamentos específicos

A sexta etapa é designada para tratar condições específicas do rosto como espinhas, manchas ou outras dermatites. O produto que muitas brasileiras utilizam nessa etapa são os cremes de tratamento que possuem componentes que ajudam na saúde da nossa pele.

7. Máscara facial

As coreanas utilizam muito as máscaras faciais descartáveis, que são de papel e ficam de molho em uma mistura de alta concentração, rica em ativos importantes para o rosto. Nesse passo você pode utilizar o tipo de máscara facial que você mais gosta e já viu trazer resultados interessantes para o seu rosto!

8. Creme para os olhos

As coreanas sabem muito bem que a área dos olhos é mais delicada que o restante do rosto, fazendo-se necessário a utilização de produtos específicos para essa área. Por isso, na hora de hidratar o rosto, a primeira região a receber o produto é a dos olhos. Nessa etapa é interessante apostar em hidratantes que possuem funções que vão além de hidratar, mas também previnem rugas e olheiras.

9. Hidratante

Hidratar o rosto é uma etapa fundamental em qualquer rotina de skincare, e é claro que as coreanas não deixariam essa etapa de fora dos seus cuidados. Nesta etapa você pode optar por hidratantes de texturas em creme, gel ou aquele que você já utiliza e dá certo com o seu tipo de pele! O importante é ter essa etapa na sua rotina de cuidados.

10. Protetor Solar

A última etapa é a mais importante, o momento de proteger a pele dos raios solares utilizando um protetor solar, um cosmético fundamental de ser passado na pele e reaplicado durante o dia para garantir o seu efeito protetor. Se quiser, pode utilizar antes um produto com antioxidantes, como a vitamina C, que ajuda a otimizar o efeito de proteção do protetor solar.