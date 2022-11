Gastronomia diversificada com entrada gratuita é destaque em evento durante a Copa em São José

Tradicional galinhada fará parte do cardápio, acompanhada de inúmeras outras opções que serão oferecidas durante essa temporada.

São José dos Campos será palco para um evento espetacular a partir desta sexta-feira (25) até 18 de dezembro. O Arena Majestade, localizado no estacionamento do Shopping Jardim Oriente, deve receber um grande público que vai acompanhar os jogos durante a Copa do Mundo. Além dos jogos, shows com diversos nomes da música estão na programação. O evento vai contar com uma área gastronômica com entrada gratuita nos finais de semana que não haverá jogo do Brasil.

Área gastronômica

Para os amantes de uma boa gastronomia, pratos diversificados não poderão faltar, entre eles, churrasco, a tradicional galinhada, bolinho caipira, costela de chão, hambúrgueres, joelho de porco, culinária mexicana, culinária japonesa, peixe frito, entre outras opções, além de muita cerveja e chopp artesanal com mais de dez rótulos.

Segundo Sérgio Nunes, organizador da área gastronômica, a diversidade de opções é um diferencial.

“Teremos opções de vários pratos desde churrasco até comida japonesa. Queremos que as pessoas se sintam em casa e desfrutem de um espaço feito para elas em um dia de torcida durante os jogos. A expectativa é muito boa”, disse.

Arena Majestade

O evento Arena Majestade contará com grandes shows após os jogos do Brasil. Entre os nomes que passarão por lá estão Lucas Lucco, Maiara e Maraisa, Israel e Rodolfo, Felipe Araújo, Exaltasamba, entre outros.

GASTRONOMIA – ARENA MAJESTADE

Quando: 25/26/27 de novembro; 03/04/10/11/17/18 de dezembro.

Horário: Das 12h às 22h.

Local: Estacionamento do Shopping Jardim Oriente (Rua Andorra, 500 – Jardim América, São José dos Campos.

*Estacionamento e entrada são gratuitos.

Foto:Divulgação