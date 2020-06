Avell lança na região do Vale a primeira linha de notebooks do país com a 10ª geração dos processadores Intel Série H, em evento totalmente digital

Batizada de LIV, as novas máquinas chegam com a interface de comunicação Thunderbolt, que permite a transferência de arquivos em alta velocidade. Com a possibilidade de configuração customizada, os lançamentos integram uma nova nova Era de notebooks



A Avell, maior fabricante de notebooks de alto desempenho do país, lança a linha LIV, a primeira de notebooks profissionais turbinados com a 10ª geração dos processadores Intel da Série H. O lançamento foi realizado em evento digital fechado para convidados.



10ª geração dos processadores Intel da Série H

A nova linha é formada por seis modelos que tiveram as características de velocidade e acabamento potencializados, mas agora em uma versão muito fina e mais leve: 2.58 de espessura e apenas 2 kg. As máquinas ainda contam com a tecnologia Thunderbolt, que permite a transferência de arquivos em alta velocidade, além de contar com câmera infravermelho que possibilita o acesso à máquina por reconhecimento facial.



Entre os modelo da linha LIV está o C65, considerado um dos mais leves e potentes desta geração. Equipado com placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ou 2080 Super maxQ, a configuração compõe tela 17.3” 240Hz 94% sRGB, Touchpad em vidro, processador Intel Core i7-10750H, bateria com 6 células, teclado em membrana RGB e câmera infravermelho. O equipamento foi todo fabricado em liga de magnésio. Na cor preta, o design clássico remete a notebooks usados em séries americanas. Tudo isso em apenas 1.8 kg e 1.99 de espessura.



Notebooks

Reconhecida como a maior fabricante de notebooks de alto desempenho do país, a Avell se destaca por desenvolver notebooks customizados de acordo com a demanda de mercados que exigem alto desempenho. Como exemplo podemos destacar as máquinas desenvolvidas para atender o setor de saúde médica que exige alta velocidade e qualidade nas análises de imagens laboratoriais. Outros exemplos são o setor de arquitetura que atua com tecnologia de realidade aumentada e o de gamers, que operam com títulos pesados e não podem apresentar atrasos ou travamentos, entre outros mercados profissionais.



“É possível formatar o equipamento da melhor forma para atender a demanda dos profissionais. Se a necessidade for potência, indicamos a melhor placa de vídeo e processador. Se o desejo maior for mobilidade, a AVELL disponibiliza um gabinete simples e leve, permitindo o melhor transporte do produto. Assim a linha LIV pode dar origem à uma série de outros modelos”, revela Emerson Salomão, CEO da companhia. Ele ainda reforça que a linha LIV deve marcar o surgimento de uma nova Era de notebooks com reconhecimento facial, baterias mais potentes, ação instantânea e conectividade altamente veloz.



Na região do Vale, a Avell tem bom desempenho de vendas de notebooks tanto para gamers quanto para profissionais. O lado fluminense que compreende as regiões de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Barra do Piraí, representa hoje 3% do faturamento da rede. Com as nova linha, deve ultrapassar 4% da receita atual. Já o lado paulista (São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Caraguatatuba e Cruzeiro, além de, Aparecida e Cachoeira Paulista), representam 4% das vendas na companhia brasileira fabricante de notebooks de alto desempenho. Com as novidades em produtos, pretendemos chegar a 5%. Os modelos A52 Liv e o A62 Liv são os que devem ficar no topo das vendas até o final de 2020.



https://avell.com.br/profissional/notebooks-para-fotografia/avell-a52-liv-1650

https://avell.com.br/profissional/notebooks-para-design/avell-a62-liv-1650ti



Novos serviços para os joeenses:



AVELL

Além de novidades em produtos, a AVELL vem com importantes serviços para os consumidores locais. Para Pessoas Jurídicas (micro e pequenos empresários) interessadas em um um novo notebook, agora é possível adquirir uma máquina AVELL por meio de leasing, uma locação financeira feita por um período de 12 ou até 60 vezes. Mais informações no site.

Outra novidade da fabricante brasileira de notebooks é o serviço “On Site”, assistência técnica em domicílio que visa diminuir o tempo espera, aumentas a comodidade já que anula a necessidade de enviar o notebook à central da marca e, ainda, garante a segurança em tempos de pandemia. Para acionar o serviço é recomendado entrar em contato pela homepage ou pelo telefone (47) 3801-6000.

Todos os equipamentos AVELL são comercializados nas lojas físicas localizadas nas cidades de Joinville, Florianópolis e Curitiba, e na loja online, www.avell.com.br, que distribui para todo o Brasil.

A Avell fechou 2019 com R$68 milhões e pretende fechar 2020 com R$100 milhões. Para chegar neste nova linha – a Liv – foram investidos 15 milhões.