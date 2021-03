CIESP unifica agenda de cursos online das diretorias regionais

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), por meio do Departamento de Produtos, Serviços e Negócios, unificou em uma única plataforma a agenda de cursos online da Sede e de todas as diretorias regionais do Estado de São Paulo.



Os cursos, que antes aconteciam de forma presencial nas sedes das regionais do CIESP, agora são 100% on-line e ao vivo. Deste modo, qualquer pessoa pode se inscrever e assistir as aulas de onde quiser por meio da plataforma Zoom. “Como as inscrições são restritas ao número máximo de 30 alunos, a interação com o instrutor é bastante facilitada durante as aulas. Além disso, o CIESP oferece apostila digital, que é enviada por e-mail, com todo conteúdo aplicado durante as aulas e certificado de participação para os alunos com frequência mínima de 75%”, explica Eva Paulino, gerente regional do CIESP Sorocaba.

De acordo com Eva, o CIESP aposta no aperfeiçoamento profissional dos colaboradores de suas associadas, parceiras contribuintes e demais empresas, como uma forma de alavancar os resultados dos negócios. Por essa razão, os temas dos cursos abrangem todas as áreas empresarial, com a possibilidade da capacitação e aperfeiçoamento, sem fronteiras ou distâncias.

Cursos online das diretorias regionais

A agenda estadual está aberta de abril a setembro de 2021, confira: https://cursos.ciesp.com.br/. Outras informações pelo telefone (15) 4009-2900 ou pelo e-mail: cursos@ciespsorocaba.com.br. O Ciesp Sorocaba fica na Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3260 – Alto da Boa Vista.

CIESP

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) é uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne indústrias e empresas parceiras contribuintes que atendem o segmento industrial. Com cerca de 10 mil empresas associadas e uma sede central na Avenida Paulista, na capital do Estado, a entidade possui 42 Diretorias Regionais, formando uma sólida estrutura a serviço dos interesses do setor.

A Regional Sorocaba, que em 2020 completou 70 anos, foi fundada por um grupo de industriais com o objetivo de trabalhar pelo fortalecimento da indústria regional. Tornou-se um agente de articulação política, contribuindo para a atração de novos investimentos para a região, além de prestar serviços, fomentar a geração de negócios e desenvolver estudos e pesquisas.

A entidade oferece assessoria nas áreas jurídico-consultiva e técnica, econômica, de comércio exterior, infraestrutura, tecnologia industrial, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável (meio ambiente), salas de crédito, rodadas e eventos de negócios, além de diversos convênios e um posto de atendimento do BNDES, realizando também a emissão de Certificado de Origem e Certificação Digital.

Ciesp Sorocaba

A área de atuação da Regional Sorocaba envolve 48 municípios e está dividida em cinco sub-regionais: Apiaí, Itapetininga, Itapeva, Piedade e Tatuí. A sede do CIESP fica na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3260, Alto da Boa Vista. Outras informações pelo telefone (15) 4009-2900 ou pelo site www.ciespsorocaba.com.br.