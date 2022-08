Como aumentar a sua criatividade no trabalho

A criatividade é uma essência que habita em todos nós e é responsável pelas mais variadas transformações na sociedade ou no dia a dia. Ser criativo não é genética, sorte, dom ou magia, é ser autêntico e inovador para solucionar questões.

É descrita como a capacidade de um indivíduo imaginar, criar, produzir ou inventar conceitos ou coisas inéditas. Na neurociência pode ser entendida como a ponte entre o pensamento abstrato e o seu correspondente tangível.

O que há de realmente inspirador na criatividade não fica apenas em ideias ou em reuniões de brainstorming, mas na execução dessas ideias.

Neste artigo vamos te explicar mais sobre criatividade para você aplicar no ambiente de trabalho e nas mais diversas áreas de sua vida.

O que é criatividade?

Ter criatividade é transformar ideias novas e originais em realidade, se caracterizando pela capacidade da pessoa em ver o mundo de novas formas, identificando padrões escondidos e estabelecendo conexões entre fenômenos que aparentemente não se conectam.

Nessa habilidade temos dois processos: pensamento e produção, pois se você tem ideias e não age sobre elas, você é apenas imaginativo, e não criativo.

A criatividade envolve o processo de trazer algo totalmente novo à realidade em sua empresa de correia transportadora curva. Ela requer comprometimento e paixão, e trás para nossa consciência o que antes estava escondido.

Os 5 elementos da criatividade

As pessoas não nascem com criatividade, e segundo Jeff Dyer, Clayton M. Christensen e Hal Gregersen, autores do livro “The Innovator’s DNA” (O DNA do Inovador), apenas de 25% a 40% da criatividade está relacionada à genética.

Entrevistando fundadores e CEOs de várias empresas de sucesso, como a Amazon, Apple, Skype e Google, os autores apontaram que o comportamento das pessoas mais inovadoras está ligado às 5 habilidades fundamentais. Confira abaixo.

1. Capacidade de associação

A capacidade de associação é uma das características mais importantes dos inovadores, ocorrendo quando nosso cérebro tenta processar informações em sequência, dando-lhes lógica e coerência.

Assim é possível encontrar conexões entre questões que antes pareciam isoladas e sem qualquer conexão.

De acordo com o livro, pensadores inovadores relacionam ideias em que os demais indivíduos não enxergam relação.

Outras habilidades de pessoas que inovam no mercado de instalação de ar condicionado split é a capacidade de acionar o pensamento associativo, incrementando seu repertório e permitindo que novas ideias surjam.

2. Questionamento

Os inovadores não deixam nenhuma dúvida passar em branco, tendo o hábito de questionar tudo, de modo a desafiar o status quo e não aceitar fórmulas fáceis.

É muito comum que se questionem como as coisas ficariam se mudasse um determinado ponto. Isso ajuda a entender como as coisas são, porque são dessa maneira e como podem ser alteradas.

É o questionamento que traz ideias que colocam a sociedade rumo à inovação, buscando novos horizontes.

3. Observação

Em uma elaboração de projeto de spda, quem é inovador está sempre observando as coisas e tendo insights. O criativo tem um perfil observador e detalhista, colocando todos como alvo desse processo, como consumidores, produtos, tecnologias, estruturas e serviços.

Fazer observações em cada sentido são como combustível para explorar novas ideias e novos parâmetros para executar as coisas.

O fundador da Apple, Steve Jobs, desenvolveu o sistema operacional para Macintosh após visitar e observar o centro de inovação da Xerox.

4. Networking

As pessoas inovadoras e criativas usam seu tempo e energia para testar ideias a partir de uma ampla rede de contatos, com diferentes bagagens culturais e perspectivas.

Não é um networking convencional, pois elas buscam aquelas pessoas que não concordam com suas ideias.

Além de fazer contato social, elas buscam por ideias frescas, dão preferência para pensamentos ousados, mentes não convencionais e conceitos que estão fora do padrão estabelecido nos mais diferentes segmentos, como no de defesa ambiental.

5. Experimentação

Por fim, a última habilidade é a experimentação, pois os inovadores experimentam suas ideias constantemente, explorando o mundo de forma intelectual e sensorial. Eles não têm convicção sobre nada e sempre buscam novas hipóteses para as coisas que já existem.

O processo de experimentar também inclui visitar novos lugares, pesquisar por coisas novas e aprender algo diferente todos os dias, mergulhando nessas experiências e tendo novas ideias.

Em conjunto, essas 5 habilidades compõem o perfil de uma pessoa inovadora, sendo esse o roteiro para criar ideias de negócios que se destaquem no mercado.

A relação entre criatividade e inovação

Inovação é a implementação de um processo novo, serviço ou produto, como conexões para mangueiras hidráulicas, que criam valor para um negócio, governo ou sociedade.

Existem certas discussões se a inovação realmente tem a ver com a criatividade, colocando a inovação como uma disciplina e não a criatividade.

Mas a criatividade é sim uma disciplina e parte importante por onde surgem as inovações, de forma que não há inovação sem criatividade.

De onde vem a criatividade?

Sempre tratada como algo intrínseco ao ser humano, a criatividade é algo que os filósofos da antiguidade acreditavam que era restrita a poucos indivíduos, capazes de receber mensagens de entidades divinas.

Porém, ao longo da história perdeu seu apelo místico, e com o passar dos anos ganhou explicações embasadas em teorias sofisticadas da psicologia e da neurociência.

Existem definições acadêmicas, como a de Craft, 2005, que a criatividade diz respeito a habilidades como:

Fluência;

Flexibilidade;

Originalidade;

Pensamento divergente.

Tudo isso aplicado a um processo inventivo sobre algo nunca antes tentado. Veja as possibilidades de se aplicar a criatividade em sua empresa de instalação de ar condicionado industrial.

Na verdade, a criatividade faz parte do dia a dia de qualquer pessoa, ainda que muitos neguem isso. Ela começa a desabrochar na infância, momento em que temos uma capacidade gigantesca de absorver, modelar e criar coisas novas.

No entanto, à medida que crescemos, as regras e limites impostos, a influência das pessoas, bem como o temor a erros e fracassos, acabam por enfraquecer nosso potencial criativo original, tornando nossos pensamentos cada vez menos abstratos.

O nosso cérebro também é biologicamente programado para poupar energia, e a criatividade, ao contrário do senso comum, pode demandar bastante esforço do indivíduo.

O melhor jeito de se manter criativo é pensar fora da caixa, criando o hábito de sair da sua zona de conforto, se expondo a novos estímulos e explorando novas realidades constantemente.

O problema é que essa inclinação natural à economia de recursos do cérebro faz com que a maioria das pessoas se acomodem aos padrões da sua rotina.

Como se dá normalmente o processo criativo?

Antes de chegar a uma ideia inovadora, como um motor de portão basculante rápido, o criador passa por vários processos que ajudam a lapidar um insight até que se torne o produto final.

A seguir falaremos sobre os processos criativos para que você possa ter mais criatividade em seu ambiente de trabalho.

Preparação

É a organização do trabalho em si, sendo composta por atividades comuns e até mesmo consideradas repetitivas. Muitas pessoas deixam de considerar as tarefas mecânicas em seu processo criativo, mas elas são o embrião para o resultado final.

Incubação

A incubação é quando as redes neurais do cérebro se conectam e começam a dar origem às ideias. É preciso filtrá-las, pois são feitas muitas conexões.

Infelizmente a incubação pode ser afetada negativamente pelas tarefas imediatas do dia a dia. Com interrupções e distrações, o processo criativo é interrompido, e isso pode te atrapalhar um pouco.

Iluminação

A iluminação é quando surge aquela ideia-chave que você menos estava esperando. Sua ideia começa a ganhar forma e sua implementação começa a ser estruturada.

Implantação

Na implantação, o profissional realiza a ideia, indo comprar isoladores elétricos e o que mais precisar para fazer seus testes. A realização da ideia acontece também quando a redação de uma peça publicitária está sendo feita.

Como esse é o passo real da implementação, existe certa confusão a respeito da visão externa do processo criativo.

É comum que muitas pessoas não reconheçam e nem imaginem todo o caminho mental percorrido até a concepção e realização da ideia. Em um ambiente profissional, isso pode se traduzir em prazos irreais ou que não compreendem todo o processo criativo.

Considerações finais

Neste artigo você aprendeu mais sobre criatividade, seus processos e elementos, para que possa agir de forma mais criativa em seu ambiente de trabalho.

A criatividade é essencial para os negócios nos âmbitos da solução de problemas, engajamento, produtividade, menos falhas e queixas, além de trazer tendências do futuro e antecipar processos.

Ela é algo que pode ser aprendido e desenvolvido no dia a dia de cada um, buscando sair da zona de conforto e estar em contato com os mais diversos desafios.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Tumisu, please consider ☕ Thank you! 🤗 por Pixabay