Grupo Douglas Costa sorteia reforma residencial

O valor da reforma será de 10 mil reais

Com 16 anos de experiência, o engenheiro sócio proprietário da construtora Douglas Costa, que leva seu nome, promete movimentar as redes sociais com um sorteio de uma reforma de 10 mil reais em um ambiente residencial no estilo programas de reformas americano. A ideia é deixar o ambiente escolhido pelo ganhador acolhedor, elegante e de quebra mostrar o trabalho da empresa.

Construtora Douglas Costa

Um dos trabalhos mais conhecidos do engenheiro é a construção do EducaMais, Jacareí, em parceria com o consolidado arquiteto Ruy Ohtake.

O local se transformou no novo cartão postal da cidade e conta com 11 salas multiuso além de um amplo teatro com capacidade para mais de 700 pessoas que já abrigou grandes peças de âmbito nacional e internacional.

Reforma residencial

Para participar do sorteio e ter um ambiente totalmente transformado pelo GDC é muito simples. Basta os participantes seguirem o @grupodouglascosta e curtirem a foto oficial do sorteio. Também, é necessário seguir os parceiros (@paulojovanio; @depositodanubio; @artnobremovelaria; @vazoli.sjc; @gquantumbr e @heavymaison) e marcar 3 amigos.

Dia 30 de Julho foi o dia escolhido para a divulgação do resultado. As cidades contempladas para a reforma serão: Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté.

Proprietário, Douglas Costa-Foto:Divulgação