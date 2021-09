IOV lança e-book com práticas que estimulam o bem-estar emocional e psíquico

Mudanças profundas como um diagnóstico de câncer, perda de um emprego ou de um ente querido, podem gerar medo, ansiedade, alterações do sono, distúrbios de apetite, alterações alimentares, aumento de consumo de bebidas alcóolicas e tabaco.

Visando estimular práticas que auxiliem no combate destes sintomas e promovam o bem-estar psicológico e emocional, o Instituto de Oncologia do Vale está lançando um e-book com práticas que podem ser realizadas diariamente para ajudar a manter o bem-estar emocional.

Entre os afetos positivos que podem ser estimulados pelas intervenções apresentadas no e-book estão resiliência, autocompaixão, criatividade, otimismo e esperança.

Instituto de Oncologia do Vale

O e-book está disponível para download no site www.iov.com.br.

“Exercite seu bem-estar emocional”