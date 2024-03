Como fazer manutenções em casa corretamente e prevenir acidentes

Confira um guia prático para manutenções domésticas seguras

Fazer manutenções em casa é uma prática essencial para garantir que sua residência permaneça em bom estado e funcione corretamente. No entanto, é crucial realizar essas tarefas com segurança para evitar acidentes que possam resultar em lesões pessoais ou danos à propriedade, seja utilizando uma simples chave de fenda ou uma furadeira sem impacto.

Neste conteúdo vamos abordar algumas práticas essenciais de manutenção doméstica e as precauções que você deve tomar ao executá-las.

1. Troca de lâmpadas

Quando se trata de trocar lâmpadas, por exemplo, é importante desligar a energia no disjuntor antes de mexer com a fiação. Use luvas e óculos de proteção para evitar lesões e certifique-se de escolher a lâmpada correta para o tipo de soquete, bem como a voltagem adequada. Após concluir a troca, descarte as lâmpadas antigas de acordo com as diretrizes locais de reciclagem.

2. Reparos hidráulicos

Reparos hidráulicos, como consertar um vazamento ou desentupir um ralo, exigem precauções adicionais. Antes de começar, feche o registro principal de água para evitar inundações acidentais.

Use ferramentas apropriadas e verifique se há vazamentos após concluir o reparo. Se não tiver certeza do que está fazendo ou se o problema persistir, é melhor chamar um encanador profissional para evitar danos adicionais.

3. Reparos elétricos

No que diz respeito a reparos elétricos, como a instalação de uma nova tomada ou a troca de um interruptor, a segurança é de extrema importância. Desligue a energia no disjuntor correspondente e use um testador de voltagem para garantir que a energia foi cortada. Siga sempre as instruções do fabricante e, se não se sentir confortável para realizar a tarefa, é melhor deixá-la para um eletricista qualificado.

4. Uso adequado de ferramentas

Ao usar ferramentas, certifique-se de ler e entender as instruções do fabricante antes de começar. Para evitar lesões, use sempre equipamentos de proteção, como luvas, óculos de proteção e protetores auriculares. Mantenha as ferramentas em boas condições e guarde-as em um local seguro após o uso, longe do alcance de crianças e animais de estimação.

5. Prudência com eletricidade e produtos químicos

Ao lidar com eletricidade e produtos químicos, tome precauções adicionais para evitar acidentes. Evite tocar em fios elétricos desencapados e use produtos químicos apenas conforme as instruções do rótulo. Mantenha uma boa ventilação ao trabalhar com produtos químicos para evitar intoxicações.

6. Verificação de alarmes de segurança

Certifique-se regularmente de que todos os alarmes de segurança, como detectores de fumaça e monóxido de carbono, estão funcionando corretamente. Teste esses dispositivos conforme as instruções do fabricante e substitua as baterias conforme necessário.

Esses alarmes desempenham um papel crucial na proteção da sua família contra incêndios e vazamentos de gás, então mantê-los em boas condições é fundamental.

7. Manutenção básica de calhas e telhados

Para se proteger de detritos e evitar lesões nas mãos e nos olhos, ao realizar a limpeza das calhas use equipamentos de segurança adequados, como luvas e óculos de proteção.

Além disso, tenha cuidado ao subir em escadas e ao trabalhar em telhados, certificando-se de que as superfícies estejam firmes e estáveis. Evite trabalhar em condições climáticas adversas.

Se não se sentir confortável em realizar a manutenção das calhas e dos telhados, considere contratar um profissional qualificado para realizar o trabalho com segurança.

8. Prevenção de acidentes

Finalmente, é essencial manter a área de trabalho limpa e organizada para evitar tropeços e quedas. Mantenha um kit de primeiros socorros à mão e saiba como usá-lo em caso de emergência.

Caso se sinta desconfortável ou inseguro para realizar uma tarefa de manutenção, procure a ajuda de um profissional qualificado a fim de garantir a segurança e o bem-estar de todos em sua casa.

Foto de Anete Lusina: https://www.pexels.com/pt-br/foto/homem-aparafusando-uma-lampada-na-lampada-4792521/