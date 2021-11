Como a aplicação da goma xantana na indústria alimentícia beneficia os consumidores?

A goma xantana é um suplemento alimentar que vem sendo muito utilizado no ramo alimentício por trazer inúmeros benefícios, e muitas pessoas têm procurado por esse ingrediente para introduzi-lo em sua dieta de forma direta ou indireta. Por isso, cada vez mais fabricantes vêm incluindo a goma xantana em seus produtos. Veja a seguir quais são os benefícios da goma xantana, de que forma utilizar, onde encontrar, entre outras dicas importantes.

O que é a goma xantana?

A goma xantana é uma espécie de carboidrato originário de uma bactéria de caráter não patogênico, ou seja, uma bactéria que não causa doença, conhecida como Xanthomonas Campestris, e vem sendo utilizada na fabricação de variados produtos do ramo alimentício, como molho de tomate, massas sem glúten, sucos de frutas etc. Através de um processo químico industrial, a goma xantana se transforma em um pó branco, vendido pronto para uso.

Para que serve e como ela é feita

A goma xantana possui propriedades que são capazes de se modificar, portanto ela é usada como estabilizante, emulsificante e espessante em receitas e na criação de produtos. É uma alternativa muito viável para os consumidores que são intolerantes ao glúten, ou querem eliminá-lo de sua alimentação por questões de melhora na alimentação, pois ela ajuda a dar a textura necessária para o preparo de alguns alimentos, como pães.

A goma xantana é preparada através de um processo de fermentação da Xanthomonas Campestris. Esta bactéria é alimentada com açúcar e passa pelo processo de fermentação, podendo levar alguns dias, e após passar por esse processo, a glicose fermentada pela bactéria se transforma em um líquido de textura gelatinosa, muito semelhante a uma goma. Por fim, esse líquido gelatinoso é solidificado com álcool isopropílico e transformado em um pó, que conhecemos como goma de xantana.

Quais são os benefícios da goma de xantana?

Apesar de ser classificada como um carboidrato (um polissacarídeo), a goma xantana não possui valor calórico, ou seja, ela não engorda, e isso pode ser um fator bastante atrativo para os consumidores. Ela não auxilia no aumento de peso por ser uma fibra solúvel a qual nosso organismo é incapaz de digerir, em linhas gerais, nosso corpo não a absorve e isso impede que ela nos forneça calorias. Introduzir a goma xantana no preparo de seus alimentos pode ser um diferencial no mercado que irá chamar muito a atenção do público que deseja continuar consumindo determinados alimentos mas quer perder peso.

Além de fornecer vantagens na hora da dieta, a goma xantana ainda fornece sentimento de saciedade, auxilia no funcionamento saudável do intestino, ajuda a eliminar o colesterol ruim, controlar o índice glicêmico, entre outras vantagens que podem ser importantes a se levar em conta.

Quantidade recomendada e contraindicações

Existe uma quantidade recomendada de goma xantana a ser consumida por dia: até 15 gramas. Se consumida de forma exorbitante, a xantana pode causar cólicas intestinais e diarreia. Para tanto, se consumida da forma correta, não há contraindicações no consumo, a não ser para os que são intolerantes a milho, soja e trigo, ou já tiveram quadro alérgico a algum desses alimentos, pois eles são muito utilizados na fermentação que origina a xantana. Vale deixar claro esse aviso aos seus clientes caso queira incluir xantana em seus preparos.

Esteja atento à procedência do produto

Quando comprada em grande quantidade, é importante estar atento à procedência de sua goma xantana. Compre de fornecedores confiáveis, preocupados com a manipulação correta, prazos de validade e armazenamento do produto. Seja cuidadoso ao escolher para evitar utilizar uma xantana vencida, contaminada ou com qualquer outra questão prejudicial, de forma a prevenir que seus consumidores passem por quadros de intoxicação alimentar.

Como a aplicação da goma xantana na indústria alimentícia beneficia os consumidores do meu produto?

Ao introduzir a goma xantana em seus preparos, um meio de alimentação inclusiva estará sendo praticada por seu estabelecimento. Pessoas que buscam se alimentar de forma mais saudável, desejam emagrecer ou são intolerantes ao glúten serão muito felizes ao encontrar uma maior variedade de produtos sendo preparados utilizando goma xantana no mercado de alimentos. Avalie as vantagens e crie estratégias para incluir este produto tão rico em benefícios no preparo de seus alimentos.