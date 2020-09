Produção de máscaras por presos está perto de 6 milhões

Com mais de 2 milhões de máscaras confeccionadas, unidades prisionais do Vale do Paraíba concentram 37% da produção estadual

Pelo menos 288 reeducandos custodiados em dez presídios paulistas têm colaborado diariamente no combate ao coronavírus elaborando máscaras de proteção. Em cinco meses, foram confeccionadas 5.879.862 máscaras (descartáveis e reutilizáveis, incluindo face shield). Desse total, 1 milhão foi doado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e Funap à população.

Foto :Governo do Estado de São Paulo

Somente na região do Vale do Paraíba, foram produzidas 2.182.793 máscaras em 5 unidades fabris instaladas em unidades prisionais em Tremembé. Isso representa 37% de toda a produção estadual. Deste total, 115.738 são máscaras infantis. A produção na região ainda inclui outros itens, como aventais e toucas, com a marca de 108.635 peças confeccionadas.

Inicialmente, a linha de produção era focada nos modelos descartáveis. Depois, as oficinas da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap) ampliaram o leque de opões com máscaras reutilizáveis. O portifólio da Funap também inclui toucas, aventais descartáveis e protetores faciais.

Máscaras

No último dia 31/08, durante reunião do Comitê Empresarial Solidário contra a Covid-19, o secretário da Administração Penitenciária, Coronel Nivaldo Cesar Restivo, anunciou que irá doar 500 mil máscaras ao Fundo Social Paulista. Esta doação se soma a outras 500 mil máscaras doadas à Secretaria de Desenvolvimento Social. As duas doações equivalem a R$ 605 mil, considerando o custo de produção, insumos e a remuneração dos presos, conforme determina a Lei de Execução Penal, que prevê o pagamento de pelo menos ¾ do salário mínimo. “Essas máscaras serão distribuídas às pessoas mais vulneráveis e mais necessitadas”, salienta Restivo. “Os reeducandos seguem um rigoroso padrão de higiene e obedecem a protocolo de proteção sanitária aprovado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas”, completa.

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Acesso à população

As máscaras já vêm sido adquiridas pelas forças de segurança e órgãos públicos e estão à disposição para compra realizada pela sociedade em geral nas regionais da Funap de Mirandópolis, Campinas, Taubaté e Araraquara, além da sede da Funap, na Rua Líbero Badaró, no centro da capital. Mais detalhes pelo e-mail comercial@funap.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 3150-1018/1038/0521.

Foto: Ana Paula Igual – Funap

Parques fabris da Funap no Vale do Paraíba

Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” 1 de Tremembé (2 unidades fabris)

Penitenciária Feminina 2 de Tremembé

Penitenciária “Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra”, a P1 de Tremembé

Penitenciária “Dr. José Augusto César Salgado”, a P2 de Tremembé