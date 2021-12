Com ação de logística reversa, rede de varejo recebe 3,3 toneladas de material reciclável em três meses

Focada em preservar o meio ambiente e promover o consumo consciente, a Coop está ampliando a parceria com a startup Molécoola, que opera a logística reversa de embalagens e produtos pós-consumo. Uma ação importante que tem proporcionado resultados bastante relevantes.

Em três meses, as unidades Industrial e Carijós, ambas em Santo André, e a loja Joaquim Nabuco, em São Bernardo do Campo, que possuem estação-contêiner da startup Molécoola, receberam mais de 3,3 toneladas de material reciclável, como vidro, papel, óleo de cozinha usado, pilhas, baterias, latas de alumínio, plástico e pequenos eletros. Na comparação do mês de outubro versus setembro de 2021, o crescimento de descarte envolvendo todos os materiais foi de 364,5%.

Diante da bem-sucedida parceria, as unidades de São José dos Campos, localizadas na Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, 2.185 – Santana – e na Avenida Rui Barbosa, 837 – Santana – também receberam estação.

Além de ajudar o meio ambiente, os cooperados e clientes ainda são beneficiados, conforme explica Luciana Benteo, coordenadora das ações de responsabilidade da Coop. “A startup Molécoola possui um programa de fidelidade ambiental que repassa aos consumidores que levam seus recicláveis a um dos locais de coleta, pontos para serem trocados por produtos e serviços”.

A Coop sempre teve uma grande preocupação com o meio ambiente, tanto que possui uma plataforma de sustentabilidade, cujo um dos pilares é Coop Faz Bem pro Planeta. É importante que cada empesa e pessoa faça a sua parte, pois segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), apenas 3% do lixo que poderia ser reciclado é reaproveitado no país e 8% do que é jogado fora não é sequer coletado.

Outro dado assustador é que mesmo o que é recolhido, 40% têm como destino final locais impróprios, como os lixões e em torno de 30 milhões de toneladas por ano vão para locais inadequados, contaminando o meio ambiente de maneira contínua.

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

